Стрелял по людям из окна: в Днепре 15-летнего подростка отпустили домой

В полиции заявили, что в ходе стрельбы никто не пострадал

Подростка, который открыл стрельбу по людям в Днепре из окна многоэтажного дома, а также транслировал это в прямом эфире в Instagram, отпустили. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

"Он действительно отпущен. В ходе стрельбы никто не пострадал. С заявлениями о порче имущества в полицию тоже пока никто не обращался", – сообщила сайту "Сегодня" спикер полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Как установили полицейские Днепровского отдела полиции, 15-летний парень взял у отца травматический пистолет и начал стрелять из окна.

"Сообщение о происшествии поступило в полицию 6 мая около 16.30. Очевидцы рассказали, что возле одного из домов по улице Привокзальной слышать звуки, похожие на выстрелы", – рассказали в полиции.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции, сотрудники уголовного розыска и разрешительной системы.

"Правоохранители установили, что 15-летний парень, находясь один дома, взял травматический пистолет и произвел несколько выстрелов из окна квартиры, расположенной на 2-м этаже дома. Полицейские изъяли оружие и обнаружили у подъезда гильзы. Как выяснилось, пистолет принадлежит отцу несовершеннолетнего", – сообщили копы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Юного стрелка отпустили домой после беседы с его родителями. Сейчас решается вопрос о привлечении родителей несовершеннолетнего к административной ответственности по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как сообщал сайт "Сегодня", в Киевской области нетрезвый мужчинаустроил стрельбу из ружья в собственном дворе и угрожал своей семье.

А в Ивано-Франковске мужчина напал на продавца и устроил стрельбу по прохожим.

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Все подробности в спецтеме Стрельба в Мукачево

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