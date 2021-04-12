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Днепр без масок. Почему область стала лидером по суточной заболеваемости COVID-19(фото)

12 апреля, 12:37

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Посетители ТРЦ массово игнорируют правила ношения масок, узнал сайт "Сегодня"

За последние сутки Днепр стал лидером по заболеваемости COVID-19 – в области выявили 1112 новых случаев COVID-19 (на втором месте Львовская область – 590 заболевших).

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Как в Днепре соблюдают карантин, выясняли журналисты "Сегодня".

С 25 марта на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в области ужесточили карантинные ограничения. Как тогда заявил мэр Днепра Борис Филатов, ограничения "постарались" сделать максимально комфортными для бизнеса. И это действительно так. Все работает полным ходом, по словам жителей города, без каких либо заметных ограничений.

И хотя Днепр в оранжевой зоне карантина, для которой не предусмотрены строгие ограничения, в общественных местах люди и вовсе "забывают" носить маски.

Как сайту "Сегодня" рассказала сотрудница одного из торговых центров, люди игнорируют правила ношения масок.

"Когда посетитель заходит в ТРЦ, охранники даже не реагируют на нарушителей и не просят надеть маски. Они гуляют по магазинам и достают из карманов только когда сами просим. И то, нехотя и с претензиями к нам", – рассказывает нам сотрудница ТРЦ.

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Посетители ТРЦ без масок, фото: Татьяна Андрейченко, "Сегодня"

Посетители ТРЦ без масок, фото: Татьяна Андрейченко, "Сегодня"

В Днепре игнорируют правила ношения масок, фото: Юлия Ляхова, "Сегодня"

В Днепре игнорируют правила ношения масок, фото: Юлия Ляхова, "Сегодня"

Посетители не носят защитные маски, фото: Татьяна Андрейченко, "Сегодня"
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Посетители не носят защитные маски, фото: Татьяна Андрейченко, "Сегодня"

Но не только посетители "в лучшем случае" спускают маски на подбородок, но иногда и сами охранники, которые и должны реагировать на нарушителей в ТРЦ.

Бариста одного из заведений в Днепре также рассказал сайту "Сегодня", что временами люди даже отказываются обслуживаться после просьбы надеть маску.

"Иногда приходят гости без маски и отказываются ее надевать, говорят: не хочу в этом наморднике стоять. На отказ обслуживать его в таком случае, посетитель просто разворачивается и уходит", – говорит он.

К слову, как ранее заявил главврач больницы Сергей Рыженко, в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова поступает очень много тяжелобольных COVID-19, сейчас реанимации переполнены и больница перегружена втрое.

Из-за тяжелой ситуации врачи всех специализаций, включая хирургов и травматологов, начали обучаться, как лечить больных COVID-19.

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В то же время ситуация с вакцинацией в Днепропетровской области одна из стабильных. По количеству прививок регион занимает второе место после Киева – 29 549 вакцинаций за все время кампании. Однако за последние сутки, 11 апреля, прививки сделали только 10 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Днепр карантин трц коронавирус
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