Днепр может попасть в "красную" зону карантина: больницы заполнены почти на 100%

В ближайшие две недели Днепр рискует оказаться в "красной" зоне карантина. За минувшие сутки регион впервые вошел в первую тройку по COVID-19 за сутки. Суточный прирост заболевших составил 298.

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Во время брифинга директор департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк сообщил, что такие цифры прогнозируемые.

По его мнению, такие показатели являются следствием массовых мероприятий. В том числе Дня города, где совсем не соблюдались меры безопасности.

По информации председателя облздрава, сейчас загруженность больниц приближается к 100%. При этом госпитальные базы готовы и оснащены всем необходимым.

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"Но борьба с эпидемией – это движение с двухсторонним направлением. Если случится "пожар", то медицина будет бессильна, поэтому я призываю всех граждан соблюдать правила противоэпидемической защиты", – сказал Валерий Сердюк.

Сегодня, 24 сентября, в городе снова состоится заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, где будут рассмотрены дополнительные карантинные мероприятия.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской ОГА рассказали, почему от коронавируса чаще всего умирают мужчины.

Также напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов раскритиковал Днепр за громкий и масштабный День города. Собравшиеся не соблюдали дистанцию и были без масок. Видео с праздника:

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