Днепр накрыл град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)

Непогода ударила по Днепру в полдень. Град выпал сразу в нескольких районах города и щедро засыпал улицы

В Днепре разбушевалась непогода. На этот раз город засыпало градом размером с перепелиное яйцо. Грозу сопровождали раскаты грома и молнии.

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Об этом сообщает "Сегодня".

Град выпал размером с перепелиное яйцо. Фото: Х Днепр

Реклама Очевидцы запечатлели крупный град на камеру. Фото: Х Днепр

Град продолжался около 15 минут. О пострадавших в результате внезапной непогоды пока информации нет.

Напомним, что июнь в Украине выдался и дождливым, и жарким. Первые две недели территории всех областей заливали ежедневно дожди, а со второй половины месяца началась "адская" погода – температура в тени поднималась до +35, на солнце было еще жарче. Мы узнали у синоптиков, какой теперь погоды ждать в июле.

Кроме того, не так давно под Киевом выпал град размером с яйцо. В Сети пишут, что град был настолько крупным, что побил автомобили.