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Днепр накрыло градом размером с перепелиное яйцо – видео

11 июня 2021 21:36

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Местные жители выкладывали фото и видео последствий непогоды

11 июня после обеда на Днепр обрушился мощный град. Льдины с перепелиное яйцо валили стеной. За пол часа земля покрылась сплошным белым слоем.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

В соцсетях горожане выкладывали фото побитых растений на огороде. Но были и те, кто такой погоде радовался. Например, горожанка подбрасывала льдины, как конфетти. А еще один мужчина градом охлаждал напитки.

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В то же время город Изюм в Харьковской области залило. Накануне некоторые улицы превратились в бурные горные реки. Кое-где асфальт не выдержал и сошел. Затопило и несколько частных дворов. Вода там поднялась на метр. Самостоятельно откачать хозяева не могли – вызвали спасателей.

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Напомним, в Кировоградской области мощный град шел 40 минут.

Также ранее непогода накрыла Харьков. Местные жители пишут, что град был настолько сильным, что в домах тряслись стекла.

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