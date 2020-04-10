Днепр не стали закрывать для въезда и выезда по решению ОГА: в мэрии против

Въезд и выезд из Днепра открыли для всех машин, хотя мэр города выступал против этого, опасаясь распространения коронавируса.

По словам главы Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко, областной центр открыт и на въезд, и на выезд всех желающих.

"Сейчас никаких ограничений на въезд в областной центр не существует, потому что не было соответствующего решения областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Транзитные машины, машины из других областей могут спокойно въезжать в город и выезжать из него. Блокпосты, которые есть вокруг Днепра, действуют в штатном режиме. Мы работаем в полном взаимодействии с Нацполицией", – подчеркнул руководитель ОГА.

Он также добавил, что ограничения на въезд и выезд будут действовать только в случае необходимости. Руководитель ОГА будет координировать эту работу вместе с начальником Нацполиции области Владимиром Огурченко.

Реклама

"Мы договорились с руководителем горсовета Днепра Борисом Филатовым, что при необходимости будем обговаривать необходимость ограничить движение к Днепру, выносить этот вопрос на областную комиссию ТЭБ и ЧС и принимать решение", – заявил Бондаренко.

В свою очередь, в мэрии Днепра отметили, что, когда областные власти открыли въезды в Днепр, выросла угроза заражения горожан коронавирусом. В городском совете подчеркнули, что решение оставить Днепр открытым для въезда и выезда сделало город уязвимым для возможной вспышки COVID-19. Недавно подобную ситуацию зафиксировали в одном из городов области – Першотравенске.

"Ежедневно в Днепр въезжает как минимум 15 тысяч автомобилей. Кроме тех, кто работает в городе, сюда приезжают также жители других территориальных громад. Некоторые из них откровенно игнорируют карантинные ограничениями, увеличивая риски заражения для себя и окружающих", - заявили городские власти.

В тренде Боевики на Донбассе применили запрещенное оружие: где велся вражеский огонь

Также в горсовете отметили, что в Днепре уже две недели действует режим чрезвычайной ситуации, однако в городской совет регулярно поступают жалобы от горожан на приезжие компании людей из Синельниково и Запорожья.

В свою очередь, мэр Днепра Борис Филатов выразил категорическое несогласие с позицией областной власти, которая откровенно противоречит стратегии города в противодействии распространению коронавируса.

"Губернатор Александр Бондаренко, а также руководители главных управлений Национальной полиции, ГСЧС и СБУ в Днепропетровской области, которым для принятия важных решений, очевидно, достаточно и телефонных распоряжений, должны понять: в случае развертывания в Днепре худшего сценария по COVID-19 это будет ваша политическая и личная ответственность", - предупредил он.

Филатов отметил, что "эпидемия может зацепить не просто абстрактных людей, но и ваших родных, которые живут тут вместе с нами всеми".

Мэр Днепра подчеркнул, что до тех пор, пока профильные ведомства не начнут надлежащим образом относиться к решениям города и его специальных комиссий, угроза неконтролируемого распространения болезни будет расти и в дальнейшем.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама