Днепр первым в Украине ввел билет на парковку

Иллюстрация / Фото: Facebook

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Днепровские водители смогут вздохнуть с облегчением – появилась возможность купить абонемент на парковку. Днепр стал первым городом в стране, где появилась подобная услуга, которую уже успели оценить автолюбители.

Сейчас стоимость паркоместа на улицах города составляет 399 грн, но вскоре цена может увеличиться. Корреспондент "Сегодня" узнал, где получить абонемент и как им пользоваться.

АБОНЕМЕНТ.

Оформить билет на парковку можно всего в несколько кликов. Для этого необходимо зайти в мобильный банкинг или в парковочное приложение UNIP. В банкинге все сделать куда проще, ведь абоненту нет надобности проходить скучную систему регистрации, ему лишь необходимо зайти в раздел "Авто", а затем в "Парковку".

Уже во вкладке пользователю предложат оплатить часовую стоянку или же купить абонемент на 30 дней. Все, что остается сделать после этого – выбрать город и ввести во всплывающее окно номер авто.

В свою очередь, в приложении UNIP сперва нужно авторизоваться. Если же пользователь не зарегистрирован в системе, ему необходимо пройти эту процедуру. Сделать это можно

посредством одноименного официального сайта приложения.

Благодаря приложению автомобилисты смогут также найти ближайшие парковочные точки. Чтобы приобрести абонемент, нужно в меню приложения выбрать соответствующую вкладку, а затем заполнить информацию во всплывающих окнах.

Купить месячный абонемент сейчас горожане могут за 399 грн.

При этом вскоре билет будет стоить уже 499 грн, а затем – 599 грн. Согласно статистике, за две недели абонемент купили 114 человек. В данный момент также ведутся переговоры о том, чтобы запустить абонемент в Киеве, Харькове и во Львове.

"Мы посмотрим на результаты, как люди пользуются сервисом, нравится ли он им, и совместно с городом установим ценник. Сейчас можно купить только один абонемент на месяц", – отметил Евгений Васильцов, руководитель по работе с торговыми предприятиями банка, обслуживающего сервис.

ПАРКОВКА.

В Днепре на сегодняшний день работает около 240 дневных парковок – это порядка 6500 парковочных мест. При этом лишь на 107 из них работают операторы. Преимущество отдается центру города, поскольку именно здесь традиционно сосредоточено больше всего автомобилей. Также решается вопрос размещения парковочных мест на окраинах и в спальных районах.

"Этот вопрос сейчас рассматривается. Зонирование еще не было утверждено

в сессионном зале, однако решением исполкома по парковкам, которые имеют операторов и с ними есть договорные отношения, утвержден тариф: от 7 до 15 грн. Когда уже все парковки получат операторов, мы выйдем в сессионный зал с регуляторным актом, утвердим парковочное пространство и поделим его на зоны", – сообщил директор коммунального предприятия "Горавтопарк" Дмитрий Омельченко.

Отметим, что за время работы инспекции по вопросам контроля за парковками городской бюджет пополнился примерно на пять миллионов гривен.

"У водителя есть 10 минут для того, чтобы оплатить парковку. Если же водитель остановился и простоял около пяти минут, а потом поехал, платить за парковку ему не нужно. Инспектор не сразу привлекает к ответственности. Он делает первое сканирование, проверяя, была ли оплачена парковка", – объяснил начальник инспекции по вопросам контроля за парковками Владимир Бацун.

По его словам, уже через 10 минут водителя "уже привлекают к ответственности, горожанам нужно понять, что, если они приехали на парковку, то должны ее оплатить".

Ранее мы писали, что в центре Киева устроили рейд на "героев парковки".

Также новости "Сегодня" писали, что в Украине разрешат размещение парковок на кровлях общественных зданий и сооружений. Речь идет о тех крышах, которые уже приспособлены для хозяйственного использования. Исключение составляют социальные учреждения – детские сады, школы и больницы-стационары.

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