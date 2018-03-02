Днепр пополнился новыми патрульными

Сегодня, 05:43

Ребята понимают и опасность, и ответственность профессии, но говорят, что принимали взвешенное решение

Копы сегодня выйдут на работу. Фото: facebook.com
Копы сегодня выйдут на работу. Фото: facebook.com

В патрульной полиции Днепра — пополнение: 1 марта приняли присягу и приступили к несению службы 77 офицеров. Копы-новобранцы после конкурсов и отбора прошли четырехмесячное обучение, к выполнению своих служебных обязанностей они приступят уже сегодня.

"Добро пожаловать в нашу большую полицейскую семью", — поздравил подчиненных Начальник патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный после присяги.

А замначальника облУНП Владимир Богомис пожелал новобранцам после каждой смены возвращаться невредимыми к своим семьям.

Ребята понимают и опасность, и ответственность профессии, но говорят, что принимали взвешенное решение.

"Я не боюсь трудностей, ведь готова служить и защищать. Обучение было достаточно сложным", — говорит патрульная Елизавета Аршавская, которая решила продолжить династию военных.

Следуя детской мечте, в патрульные пришла Карина Юрченко, которая с пятого класса хотела служить в полиции.

Ранее мы писали, как львовский коп продемонстрировал чудеса эквилибристики, спасая старушку.

Напомним, недавно патрульные спасли двух парней и девушку, которые несколько часов просидели в лифте.

Ранее сообщалось, что  во Львове двое копов спасли потерявшегося польского туриста.
патрульные, новобранцы

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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