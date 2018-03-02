Днепр пополнился новыми патрульными
Ребята понимают и опасность, и ответственность профессии, но говорят, что принимали взвешенное решение
В патрульной полиции Днепра — пополнение: 1 марта приняли присягу и приступили к несению службы 77 офицеров. Копы-новобранцы после конкурсов и отбора прошли четырехмесячное обучение, к выполнению своих служебных обязанностей они приступят уже сегодня.
"Добро пожаловать в нашу большую полицейскую семью", — поздравил подчиненных Начальник патрульной полиции в Днепропетровской области Андрей Калюжный после присяги.
А замначальника облУНП Владимир Богомис пожелал новобранцам после каждой смены возвращаться невредимыми к своим семьям.
Ребята понимают и опасность, и ответственность профессии, но говорят, что принимали взвешенное решение.
"Я не боюсь трудностей, ведь готова служить и защищать. Обучение было достаточно сложным", — говорит патрульная Елизавета Аршавская, которая решила продолжить династию военных.
Следуя детской мечте, в патрульные пришла Карина Юрченко, которая с пятого класса хотела служить в полиции.
Ранее мы писали, как львовский коп продемонстрировал чудеса эквилибристики, спасая старушку.
Напомним, недавно патрульные спасли двух парней и девушку, которые несколько часов просидели в лифте.
Ранее сообщалось, что во Львове двое копов спасли потерявшегося польского туриста.
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