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Днепр пополнят несколькими веломаршрутами

Сегодня, 19:40

Для любителей велопрогулок благоустроят набережную и мост

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

В нынешнем году любители велосипедных прогулок по Днепру смогут проехаться по нескольким новым специально обустроенным дорожкам – в мэрии начали проектировать обустройство трасс для двухколесного транспорта по Набережной Победы, улице Байкальской и Новом мосту.

"Это будет первый отремонтированный отрезок набережной от конца жилого массива Победа до Мерефо-Херсонского моста с предусмотренными велодорожами. В этом году у нас запланирован капитальный ремонт улицы Байкальской. Там тоже будут оборудованы велосипедные дорожки в соответствии со всеми требованиями", – сообщил заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко.

Также он добавил, что "на Новом мосту уже есть велодорожка, но ее доведут до ума — сделают понижение, а также уложат специальное покрытие, которое предотвратит скольжение".

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве работали 30 велопрокатных станций. Несмотря на предупреждения, велосипеды несколько раз портили и даже пытались воровать. Так, мужчина взял прокатный велосипед и нес на плечах 400 м, пока его не увидели прохожие и не обратились в полицию. Преступнику грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Тег Днепр, велосипед, велодорожки, велодорожка

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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