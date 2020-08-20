Днепр "позеленел": появились впечатляющие фото реки с высоты птичьего полета

Из-за сильной жары в Днепре зацвела одноименная с названием города река. Берег покрылся зеленью и пеной, а на набережной стоит неприятный запах.

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Экологи считают, что одной из причин появления зелени является глобальное потепление. Среднегодовая температура постоянно растет, лето становится жарче и длительнее, что создает благоприятные условия для жизни водорослей и бактерий. Еще одним возможным фактором может выступить стоячая вода и отходы, которые через коллектор попадают в реку, сообщает "Информатор".

Ранее мы сообщали, что в Одессе "зацвела" вода на побережье Черного моря. К берегу прибилось много водорослей, которые под воздействием высокой температуры воздуха начали разлагаться.

Видео: Facebook/Viknianskiy Nikolay

Также напомним, два спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-3А и Sentinel-3B проследили за массовым цветением водорослей в северо-западной части Черного моря.

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Индикатором загрязнения воды и количества биомассы фитопланктона стала особая форма хлорофилла, которая косвенно позволяет оценить интенсивность цветения водорослей в водоемах.

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