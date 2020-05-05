Днепр возвращает общественный транспорт в "докарантинный" режим

В Днепре ослабят карантин и частично восстановят работу общественного транспорта – с 12 мая весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов будут курсировать по маршрутам, которые были до карантина.
Об этом заявил директор Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Игорь Маковцев, сообщает "Радио Свобода".
По словам чиновника, весь электротранспорт и 39 автобусных маршрутов возобновят работу. В то же время некоторые маршруты будут курсировать по схемам, введенным на время карантина.
"С 12 мая восстанавливается плата за проезд в соответствии с установленным тарифом", – отметил Маковцев.
Для пользования транспортом с 12 мая, как и ранее, будет необходим специальный билет, удостоверение личности и наличие маски и перчаток.
В горсовете отметили, что запуск транспорта связан с отменой части ограничительных мер, предусмотренных правительственным постановлением.
Стоит напомнить, что с 26 марта пользоваться общественным транспортом в Днепре разрешено лишь сотрудникам критической инфраструктуры по спецбилетам, которые выдаются в мэрии. Работает лишь часть маршруто, и на каждой маршрутке есть надпись "спецперевозка", а проезд – бесплатный.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет выхода из карантина, но это должно пройти четко по плану. Глава государства отметил, что после этого придется жить по новым правилам безопасности.
В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов напомнил, что Украина благодаря своевременному реагированию на эпидемию и введению жестких мер не допустила ситуации как в Италии или Испании, где более 200 тысяч зараженных и десятки тысяч смертей. Степанов объяснил важность карантина.
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