Днепр замело снегом: какое состояние дорог в городе и области
Коммунальные службы расчищают дороги, однако трудности с транспортом все равно возникают
Днепр ночью 21 января накрыл снежный циклон: проезд по городским дорогам был частично затруднен. Об этом сообщил глава Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
На данный момент коммунальная техника расчищает дороги в Днепре и области. Однако проезд по жилмассиву Приднепровск и в поселках Мирное и Таромское остается затруднен.
"По состоянию на 8:00 средний выпуск автобусов составил от 60 до 80% по всем маршрутам. Магистральные маршруты укомплектованы на 80 – 90%, подвозящие от 60 до 70%. К 12:00 ориентировочно выпуск будет приведен к 100% по всем направлениям. Это зависит, в том числе, от работы коммунальных служб по расчистке подъездных путей к местам ночного хранения автобусов. Будьте внимательны. Скорость движения маршрутных автобусов упала на 25 – 30%. Учитывайте это при планировании передвижения по городу", – рассказал Михаил Тонконогий.
В свою очередь проезд по всем дорогам области не затруднен. Работники Службы автомобильных дорог Днепропетровской области занимаются расчисткой дорожного покрытия. Очищено 1070 км пути.
При этом спасатели продолжают бороться с непогодой. Днем 20 января они вытащили из снежного замета грузовой автомобиль, а в поселке Старые Кодаки в Днепровском районе застряла фура. При помощи буксировочного троса и пожарной машины грузовик удалось отбуксировать на твердое покрытие.
Напомним, недавно мы сообщали, что в Днепре огромные сосульки терроризируют горожан – одна из упавших глыб разбила окно квартиры.
Мы также рассказывали, что в Днепропетровской области два пассажирских автобуса застряли в снежном заносе.
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