Днепр затопило и завалило деревьями

Стихия, которая бушевала в городе в среду и четверг, валила деревья и заливала улицы, доставила горожанам немало хлопот и прибавила работы коммунальщикам.

Ливневки не справлялись с потоками дождевой воды, откачивать которую пришлось спасателям. Из-за сильного ветра на проезжую часть ул. Чернышевского упала ветка, из-за чего остановились трамвайные вагоны 1-го и 2-го маршрутов.

На улицах Савченко и Вокзальной ветки повредили электрические провода, а на пр-те Пушкина рухнуло дерево. А вот на пр-те Поля огромная ветка придавила припаркованные автомобили Lada и Renault.

По прогнозу синоптиков, непогода сохранится и сегодня. Ближе к вечеру в городе пройдет небольшой дождь. Относительно сухо будет в субботу, хотя под вечер также не исключены осадки. Воскресенье днепрянам лучше провести дома: весь день будет лить. Столбики термометров покажут +25 градусов.

Напомним, в Украине после сильных дождей, града и сильного ветра 25 июля были обесточены 117 населенных пунктов в семи областях. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Напомним, в некоторых районах Киева 25 июля прошел град, а сильный ветер валил деревья на машины и электропривода.

Кроме того, после мощного ливня с градом многие подземные переходы столицы оказались залиты водой. Пострадали не только пешеходы, которые по колено в воде форсировали "подводные реки", но и торговцы, продающие товар в подземных тоннелях и возле них.