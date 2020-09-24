Днепропетровская область впервые вошла в первую тройку по COVID-19 за сутки

За прошлые сутки, 23 сентября, самое большое количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Харьковской областях.

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Об этом свидетельствуют данные СНБО.

Так, в Киеве за вчерашние сутки коронавирусом заразились 330 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 665 человек. Всего от коронавируса умерли 333 человека, а за минувшие сутки – три. С начала эпидемии выздоровели 6 149 пациентов.

А в Днепропетровской области суточный прирост заболевших составил 298. Это рекорд по количеству новых инфицированных в области с начала пандемии. Общее количество заболевших достигло 4 692, умерли 94 человека, а выздоровели – 2 478.

Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга заявил, что причина скачка – массовые мероприятия без соблюдения карантина. Вероятно, он имеет ввиду День города, где на праздничный концерт собрались тысячи людей.

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В то же время в Харьковской области коронавирусом заболели 285 человек. Общее количество инфицированных составляет 16 193. Умерли 316 заболевших, а за минувшие сутки – один. С начала эпидемии выздоровели 4 298 пациентов.

Как известно, в Украине за последние сутки выявили 3 372 новых случая инфицирования коронавирусом. Всего заражение обнаружили у 188 106 человек.

Напомним, в Днепре на карантин отправили школу №137, которая находится в ж/м "Тополь-3". В учебном заведении коронавирус обнаружили у пяти преподавателей.

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