Днепропетровские копы задержали "охотника за металлом", годами воровавшего трубы

Мужчина несколько лет воровал трубы, вырывая их из земли

Днепропетровские копы задержали "охотника за металлом", годами воровавшего трубы 2019-02-12T18:09:00+02:00 Днепр Мужчина несколько лет воровал трубы, вырывая их из земли

В Днепропетровской области задержали "охотников за металлом", которые несколько лет воровали трубы целыми грузовиками.

Как выяснилось, 50-летний мужчина выкапывал с полей металлические трубы системы орошения – он нанимал рабочих, которые даже не догадывались о том, что идут на преступление.

Полицейские задержали всех участников "охоты", когда они выкапывали очередную трубу. Только по предварительным подсчетам, нанесенные убытки составили около трех миллионов гривен. Организатору группы грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

"Обычно это в ночное время суток выкапывалось, подделывались документы через людей, которые сейчас устанавливаются, и продавали на металлобазы", – заявил Сергей Крамар, старший оперуполномоченный в особо важных делах управления уголовного розыска.

Ранее мы писали, что в Одесской области "охотник за металлом" едва не оставил без воды целый райцентр, пытаясь украсть водопроводную трубу возле города Рени. Для этой цели мужчина по ночам копал траншею, чтобы вырезать часть трубы и сдать ее в соответствующий пункт приема.

А в Херсонской области с "охотником за металлом" произошла трагедия – 23-летний мужчина подорвался на старом снаряде, который пытался распилить во дворе своего дома. Полицейские выяснили, что мужчина нашел несколько снарядов калибра 152 мм, которые собирался разобрать на металлолом.

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