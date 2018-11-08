Днепропетровский чиновник требовал "откат" у бизнесмена

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Днепровском районе Днепропетровской области правоохранители поймали на взятке главу сельского совета. Чиновник требовал у предпринимателя 130 000 грн за подписание договора исполнения работ по реконструкции образовательного учреждения за бюджетные деньги.

"Фигурант организовал преступную схему вымогательства взяток от субъектов хозяйствования. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что за "откат" в размере 10% чиновник пообещал не создавать искусственные препятствия предпринимателю, в дальнейшем подписать договор выполненных строительных работ и перечислить средства за их выполнение", — рассказывают в управлении защиты экономики в Днепропетровской области.

Главу сельского совета правоохранители поймали на горячем во время получения части барыша — 95 000 грн.

"Должностному лицу грозит наказание, предусмотренное ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". — Авт.), — отмечают в облуправлении Нацполиции.

Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтавской области предприниматель попался на подкупе офицера СБУ. Бизнесмен пытался завербовать" лейтенанта спецслужбы за пять тысяч гривен в месяц.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Государственная служба финансового мониторинга только за первую половину 2018 года насчитала в Украине коррупционных сделок на 297,1 млрд грн. Эти данные были получены в результате спецмониторинга. Проверки проводились с участием финансовой разведки.

В то же время генпрокурор Юрий Луценко заявил, что за последние годы Украине при поддержке международных партнеров удалось осуществить значительные шаги в борьбе с коррупцией.