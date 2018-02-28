Днепропетровскую область замело снегом: последствия непогоды

Без света остались 23 населенных пункта, а некоторые многоэтажки оказались без питьевой воды из-за порыва на водопроводе

Последние дни зимы для Днепра и области закончились сильными метелями. В результате, без света осталось 23 населенных пунктах региона, а в горороде Першотравенск 100 человек, которые проживают в двух многоэтажках, и вовсе оказались без питьевой воды из-за порыва на водопроводе.

Принесла немало трудностей непогода и дорожникам, которые задействовали для расчистки трасс более 100 единиц спецтехники. Снегоочистительная техника, погрузчики работали и в области, и на территории Днепра.

Как сообщают в горсовете, на дороги города коммунальщики высыпали 1200 тонн песчано-солевой смеси и 1800 тонн соли. В Днепре в среду были почищены основные магистрали, техника работала на внутриквартальных проездах в жилых масивах и на подъездах к больницам города. По словам коммунальщиков, в случае необходимости они будут работать всю ночь.

К счастью, в Днепропетровской области удалось избежать ограничений движения на дорогах, но все же спасателям в Никополе пришлось потрудиться и вытащить из снега автомобиль "ДАФ".

Ранее сообщалось, что непогода оставила харьковчан без тепла и электричества.

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