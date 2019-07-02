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Днепряне на один день стали мимами: в центре города прошла яркая акция

2 июля, 03:11

Подобный флешмоб в Украине проводился впервые

Днепряне на один день стали мимами
Днепряне на один день стали мимами. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре на минувших выходных, 28-30 июня, каждый желающий мог стать веселым мимом. Необычная акция прошла в центре города и привлекла внимание десятков людей.

Как сообщили в пресс-службе Днепровской мэрии, такое мероприятие в Украине проводилось впервые. Актеры театральной лаборатории ZhArt желающим разукрасили лица белой краской и провели мастер-класс по пантомиме.

"На Европейской площади состоялся необычный флешмоб "народных мимов". Родители с детьми, юноши, девушки и взрослые крепкие мужчины, которые прогуливались в центре города, сначала согласились, чтобы их разрисовали, а затем приняли участие в флешмобе", – говорится в сообщении.

Кроме того, все те, кто принимал участие в этой необычной акции, получили сюрпризы на память.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы . Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.


А перед этим в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных оркестров . Музыканты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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Тег Днепр, акция, шоу, флешмоб

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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