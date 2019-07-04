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Днепрянка 14 лет получала пенсию умершего отца

4 июля, 03:16

Женщина предстала перед судом за присвоение 250 тысяч гривен

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Сегодня

В Днепропетровской области прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении женщины, которая на протяжении 14 лет получала пенсию своего покойного отца. Как сообщили в пресс-службе ведомства, 57-летняя подозреваемая была опекуном своего недееспособного отца и долгое время получала вместо него пенсию.

В 2003 году мужчина скончался, а его дочь не сообщила об этом органам, которые занимались начислением денег. Пенсию женщина получала вплоть до 2017 года. Обманным путем ей удалось завладеть государственными средствами на сумму более 250 тысяч гривен.

"Желтоводской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 57-летней гражданки за совершение уголовного преступления, предусмотренного статьей "завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное в крупных размерах", — сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит тюремное заключение на срок от трех до восьми лет.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что 2 июля Пенсионный фонд заявил о начале финансирования пенсий за июль и жилищных субсидий за июнь. На пенсионные выплаты было направлено 585,6 млн грн, на жилищные субсидии – 3 млн грн. При этом в период отопительного сезона Пенсионный фонд выплатил 10,1 млрд грн субсидий.

В мае Кабинет министров уменьшил на 13,56 млрд грн субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам на субсидии. Причина состояла в существенном сокращении количества их получателей.


В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что опыт монетизации субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг будет учтен при монетизации других льгот. Работа в этом направлении начнется с октября 2019 года.

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Тег деньги, пенсии, присвоение, Днепропетровская область

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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