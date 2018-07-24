Долго открывала дверь: сын зверски избил мать в Днепропетровской области

Вчера, 15:18

Мужчина сидел в тюрьме за умышленное убийство

 

Фото: ГУНП в Днепропетровской области
Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Першотравенске в Днепропетровской области пьяный мужчина искалечил свою мать из-за того, что она долго открывала дверь. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Правоохранителям удалось установить, что к избиению старушки причастен ее 49-летний сын. В этот же день мужчина пришел домой навеселе. Когда потерпевшая открыла ему входную дверь, он набросился на нее с кулаками", – говорится в сообщении.

Избитую женщину в квартире нашли соседи: ее госпитализировали в больницу. Как оказалось причиной нападения стало то, что женщина долго открывала дверь. Примечательно, что мужчина два года назад вернулся из тюрьмы: его посадили за умышленное убийство.

"Следственным Першотравенского отделения полиции открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией предусмотренной ч. 1 ст. 121 УК Украины ("Уумышленное тяжкое телесное повреждение). В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование", – добавили правоохранители.

А в поселке Братское Николаевской области пьяный мужчина избил ломом женщинукоторая отказала ему в интимной близости. В результате инцидента пострадавшую с тяжелыми травмами головы и туловища госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Напомним, недавно в  Сумской области мужчина до смерти избил свою четырехлетнюю дочь из-за того, что девочка отказалась ужинать картошкой с хлебом.
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