Фото: Михаил Тонконогий, Facebook

ДТП с маршруткой в центре Днепра: появились новые подробности Журавель Максим https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%A2%D0%9F%20%D0%B2%20%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5 2019-08-02T08:23:00+03:00 Днепр В результате аварии пострадали 13 человек

Водитель легковушки, который на скорости врезался в маршрутку с пассажирами в центре Днепра, был пьяный.

Как выяснилось, автомобиль Hyundai пытался уйти от погони. Вдавив педаль газа в пол, чтобы оторваться от патруля, который ехал следом, водитель выехал на перекресток, который в тот момент переезжал автобус. В результате аварии пострадали 11 пассажиров маршрутки, а также водитель и пассажир легковушки.

Незадолго до аварии водитель и пассажир Hyundai были замечены в потасовке возле одного из ресторанов на ул. Баррикадной. После драки они сели в иномарку и скрылись с места преступления. По факту случившегося в полицию поступило заявление, и патрульные отправились на поиски подходящей под описание машины.

"Заявитель сказал, что они сели в Hyundai и уехали. Патрульные получили ориентировку. Увидели автомобиль, который летит на скорости. Полицейские поехали за ним, по пути требуя, чтобы автомобиль остановился. Вместо этого водитель добавил скорости, нарушая правила дорожного движения. Ему нужно было пропустить маршрутку, а он этого не сделал", — сообщили "Сегодня" в пресс-службе патрульной полиции в Днепропетровской области.

В момент аварии в автобусе находилось 15 человек, 11 из которых получили преимущественно ссадины и ушибы. Пассажир иномарки отделался травмой головы, а водителя с места аварии увезли в реанимацию.

По словам главы профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков области Михаила Тонконогого, избежать фатальных последствий удалось благодаря конструкции автобуса.

"Это оригинальный пассажирский автобус малого класса. В нем предусмотрены дополнительные ребра жесткости, усилен каркас, сделаны специальные сиденья, которые не выпадают и не вырываются. В автобусе предусмотрены также пассивные и активные меры безопасности", — рассказал "Сегодня" Тонконогий, подчеркивая, что в Днепре курсирует порядка 15—20 таких бусов.

По факту ДТП в полиции открыли уголовное производство с предварительной квалификацией по ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил дорожного движения").

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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