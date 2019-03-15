ДТП в Днепре и области уносят десятки жизней: активисты и полиция хотят снизить смертность на дорогах

На трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий

Фото: Pixabay

ДТП в Днепре и области уносят десятки жизней: активисты и полиция хотят снизить смертность на дорогах Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a96/d03/5c8a96d032fff.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a96/d03/5c8a96d032fff.jpg 2019-03-15T06:20:00+02:00 Днепр На трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий

Ежедневно аварии на дорогах Днепра и Днепропетровской области уносят десятки жизней. Чтобы сохранить здоровье горожан, местные энтузиасты взялись за активные действия. Первым делом на трассах возле населенных пунктов начали размещать фотографии последствий страшных аварий. Следующим методом борьбы с нарушениями правил дорожного движения, что приводят к летальным последствиям, станут социальные видеоролики, которые горожанам покажут в соцсетях.

К общественникам уже присоединилась полиция, вместе они продумывают дальнейшую стратегию действий. Корреспондент "Сегодня" узнал, какими еще методами активисты планируют снизить смертность на дороге.

Так, чтобы предупредить возможные несчастные случаи, активисты используют опыт Европы и стараются влиять на сознание граждан. Для этого на трассах в разных населенных пунктах области разместили 25 билбордов с жутким изображением последствий ДТП. Кроме того, в апреле и мае активисты совместно со стражами порядка начнут проводить с пешеходами разъяснительные беседы, а также нанесут на проезжую часть определенные дорожные знаки.

"Вместе с Патрульной полицией мы проведем месячник для пешеходов. К этому будут привлечены журналисты, полиция и формирование "Лидер Д". Вполне вероятно, что мы будем выписывать штрафы. Но это сложная процедура. Тот штраф, который есть сейчас (51 грн. — Авт.) — слишком маленький — пешеходы не обращают внимания на замечания патрульных и идут дальше. Сейчас мы разрабатываем документ, благодаря которому пешеходы перестанут "бегать". Но в первую очередь мы проведем профилактику. Наша задача — сделать так, чтобы горожане перестали перебегать дорогу в неположенных местах", — рассказала корреспонденту "Сегодня" глава общественного формирования "Лидер Д" Алиада Мансурова.

Кроме того, общественники готовятся запустить сайт, на котором горожане смогут получить консультацию юриста в случае ДТП. На страничке, кроме прочего, также будет публиковаться информация о дорожных происшествиях. В будущем опыт внедрения в Днепре системы, которая поможет уменьшить несчастные случаи на дорогах, активисты планируют распространить и на другие регионы.

Ранее мы писали, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Отметим, что водители в Украине чаще всего гибнут из-за непристегнутого ремня. Для повышения безопасности украинцев даже хотят увеличить штрафы за непристегнутый ремень, но водителям он мешает.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.