ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением

В Днепре произошло ДТП. Фото: Информатор

ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e08/e53/5c9e08e53bee5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e08/e53/5c9e08e53bee5.jpg 2019-03-29T14:08:32+02:00 Днепр По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением

В Днепре утром 29 марта произошло серьезное ДТП – на улице Доблестной столкнулись легковой Renault и маршрутный микроавтобус Mercedes. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.

Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникации патрульной полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в 6:40, когда не поделили дорогу Renault и маршрутка №141.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать то, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

"Патрульным удалось установить, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автомобилем. В результате чего один пассажир получил телесные повреждения, его направили в городскую больницу", – отметили в пресс-службе.

На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП, которому предстоит установить, что именно стало причиной аварии.

Напомним, ранее на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло столкновение грузовика и служебной маршрутки с надписью "Цирк". По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но из-за ДТП в районе аварии образовались тянучки.

Также мы писали о том, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко.

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.