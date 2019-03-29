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ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие

Сегодня, 14:08

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением

В Днепре произошло ДТП
В Днепре произошло ДТП. Фото: Информатор
ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e08/e53/5c9e08e53bee5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e08/e53/5c9e08e53bee5.jpg Днепр По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением

В Днепре утром 29 марта произошло серьезное ДТП – на улице Доблестной столкнулись легковой Renault и маршрутный микроавтобус Mercedes. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.

Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникации патрульной полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в 6:40, когда не поделили дорогу Renault и маршрутка №141.

По предварительной информации, причиной ДТП могло стать то, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

"Патрульным удалось установить, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автомобилем. В результате чего один пассажир получил телесные повреждения, его направили в городскую больницу", – отметили в пресс-службе.

На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП, которому предстоит установить, что именно стало причиной аварии.

Напомним, ранее на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло столкновение грузовика и служебной маршрутки с надписью "Цирк". По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но из-за ДТП в районе аварии образовались тянучки.

Также мы писали о том, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко.

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Тег ДТП, маршрутка, Днепр

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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