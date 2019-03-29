ДТП в Днепре: легковушка не разминулась с маршруткой, есть пострадавшие
По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением
В Днепре утром 29 марта произошло серьезное ДТП – на улице Доблестной столкнулись легковой Renault и маршрутный микроавтобус Mercedes. В результате аварии пострадал пассажир автобуса.
Как рассказали корреспонденту "Сегодня" в отделе коммуникации патрульной полиции Днепропетровской области, инцидент произошел в 6:40, когда не поделили дорогу Renault и маршрутка №141.
По предварительной информации, причиной ДТП могло стать то, что водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
"Патрульным удалось установить, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с пассажирским автомобилем. В результате чего один пассажир получил телесные повреждения, его направили в городскую больницу", – отметили в пресс-службе.
На место происшествия патрульные вызвали следователя по ДТП, которому предстоит установить, что именно стало причиной аварии.
Напомним, ранее на Воздухофлотском проспекте в Киеве произошло столкновение грузовика и служебной маршрутки с надписью "Цирк". По предварительной информации, в аварии никто не пострадал, но из-за ДТП в районе аварии образовались тянучки.
Также мы писали о том, что в смертельном ДТП, которое произошло в Запорожье вечером 27 марта, погиб 18-летний чемпион Украины и Европы по кикбоксингу Александр Власенко.
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