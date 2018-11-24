ДТП в Днепре: легковушка столкнулась с маршруткой, опубликованы фото и видео

Вчера, 21:05

В результате сильного удара легковушка вылетела на тротуар

Фото: Информатор
Фото: Информатор

В Днепре произошло серьезное ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля: на проспекте Дмитрия Яворницкого столкнулись маршрутка №87-а и Hyundai.

Авария произошла 23 ноября, около 22:50, причем от сильного удара легковушку выбросило на тротуар, передает "Информатор".

После инцидента пассажира маршрутки и водителя Hyundai с ссадинами и ушибами забрала "скорая". Патрульные выяснили, что маршрутка ехала по проспекту Дмитрия Яворницкого, а Hyundai ехал в сторону улицы Короленко, когда светофоры уже не работали.

Напомним, ранее в Чугуевском районе Харьковской области рейсовый автобус насмерть сбил мужчину, который шел по проезжей части автотрассы. От полученных травм 44-летний пешеход умер на месте. По данным стражей порядка, на момент аварии погибший пешеход находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, маршрутка, Днепр

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