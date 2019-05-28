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ДТП в Днепре: троллейбус столкнулся с авто. есть пострадавшие

28 мая, 11:36

В результате аварии три человека пострадали


В понедельник вечером, 27 мая, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие, передают "Сегодня".

"Шевроле" столкнулся с троллейбусом и влетел в столб.

В результате аварии три человека пострадали. Травмы получили водитель и пассажиры легковушки. В общественном транспорте все уцелели.

По информации патрульных, после столкновения водителя "Шевроле" проверили на содержание алкоголя в крови. Алкотестер показал, что норма превышена в три раза.

Как мы писали ранее, смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 27-го мая примерно в час ночи в городе Сторожинец Черновицкой области. Двигаясь на автомобиле Mercedes-Benz в направлении села Панка, 22-летний местный житель пытался совершить обгон попутного транспорта. Но парень не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с бетонным мостком.

Ранее в Черновцах автомобиль на высокой скорости влетел в электроопору. В результате от машины ничего не осталось, водитель и пассажир остались живы.

Также возле Тернополе произошло ДТП, в котором машину разорвало на части, но водитель остался жив.

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Тег авария, ДТП, Днепр, троллейбус, пострадавшие

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