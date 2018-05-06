ДТП в Кривом Роге: подозреваемый умер в СИЗО

5 Мая 2018, 11:58

Подозреваемый в совершении страшного ДТП, где погибли 11 человек, умер в СИЗО


В Кривом Роге мужчина, подозреваемый в совершении страшного ДТП, умер в следственном изоляторе. Об этом сообщил депутат городского совета Николай Колесник в своем Facebook.

Один из пользователей уточнил в комментариях, что смерть произошла из-за онкологического заболевания, а депутат подтвердил эту догадку.

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Напомним, 3 мая подозреваемого по делу ДТП в Кривом Роге, где погибли 11 человек, перевели из больницы в следственный изолятор"По разрешению врачей вчера вечером подозреваемый был передан в Криворожский следственный изолятор, а именно в медсанчасть Криворожского следственного изолятора, где он сейчас находится".

Как известно, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля. На месте происшествия погибли восемь человек, еще 21 получил ранения. 

28 апреля, произошла авария маршрутки на трассе "Кривой Рог – Днепр". В результате происшествия пострадали пять человек из 12 находившихся в салоне транспорта. 

Кроме того, в Покровском районе Кривого Рога, возле 71-й школы, водитель микроавтобуса Opel въехал в маршрутку Mercedes Sprinter №223. В результате аварии пострадали 4 человека

После смертельных случаев на дорогах с участием пассажирских автоперевозчиков, в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.
ДТП, СИЗО, кривой рог, подозреваемый

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Источник:

"Сегодня"

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