ДТП в Кривом Роге: стала известна причина смерти подозреваемого

В результате аварии погибли 11 человек, еще 18 – пострадали

Водитель Mazda, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге, умер от полиорганичной недостаточности. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

"Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу – от полиорганичной недостаточности", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что у подозреваемого было диагностировано серьезное онкологическое заболевание.

Напомним, сегодня в следственном изоляторе умер мужчина, подозреваемый в совершении страшного ДТП в Кривом Роге.

Как известно, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля. В результате происшествия погибли 11 человек, еще 18 получил ранения.

После смертельных случаев на дорогах с участием пассажирских автоперевозчиков в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.