ДТП в Кривом Роге: стала известна причина смерти подозреваемого
В результате аварии погибли 11 человек, еще 18 – пострадали
Водитель Mazda, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге, умер от полиорганичной недостаточности. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.
"Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу – от полиорганичной недостаточности", – сообщили в пресс-службе.
Кроме того, сообщается, что у подозреваемого было диагностировано серьезное онкологическое заболевание.
Напомним, сегодня в следственном изоляторе умер мужчина, подозреваемый в совершении страшного ДТП в Кривом Роге.
Как известно, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля. В результате происшествия погибли 11 человек, еще 18 получил ранения.
После смертельных случаев на дорогах с участием пассажирских автоперевозчиков в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.
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