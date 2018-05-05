ДТП в Кривом Роге: стала известна причина смерти подозреваемого

5 Мая 2018, 16:25

В результате аварии погибли 11 человек, еще 18 – пострадали


Водитель Mazda, которого подозревают в совершении смертельной аварии в Кривом Роге, умер от полиорганичной недостаточности. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции.

"Мужчина умер ночью, по предварительному диагнозу – от полиорганичной недостаточности", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, сообщается, что у подозреваемого было диагностировано серьезное онкологическое заболевание.

Напомним, сегодня в следственном изоляторе умер мужчина, подозреваемый в совершении страшного ДТП в Кривом Роге. 

Как известно, ДТП в Кривом Роге с участием автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса произошло утром 17 апреля. В результате происшествия погибли 11 человек, еще 18  получил ранения. 

После смертельных случаев на дорогах с участием пассажирских автоперевозчиков в Украине начали масштабную проверку маршруток. Правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров. Также полицейские будут осуществлять проверку хранения транспортных средств по определенному месту их стоянки и организацию предрейсового контроля технического состояния автобусов.
ДТП, смерть, маршрутка, СИЗО, кривой рог, подозреваемый, причины

Вы сейчас просматриваете новость "ДТП в Кривом Роге: стала известна причина смерти подозреваемого". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: Facebook

ДТП в Кривом Роге: подозреваемый умер в СИЗО

5 Мая, 11:58

Подозреваемый в совершении страшного ДТП, где погибли 11 человек, умер в СИЗО

Днепр

В Кривом Роге патрульный сбил пешехода-нарушителя

4 Мая, 02:42

В результате аварии пешеход получил травмы
Загрузка...

Днепр

Перевернулась маршрутка "Одесса - Кривой Рог" с пассажирами

3 Мая, 13:27

По словам пассажиров, причиной ДТП стало то, что водитель уснул

Днепр

Фото: 1kr.ua

ДТП в Кривом Роге: подозреваемого в гибели 11 человек перевели из больницы в СИЗО

3 Мая, 11:44

Следующее заседание суда состоится после того, как дело будет передано в суд
Загрузка...