Полтора года разворовывали предприятие: в Днепропетровской области задержали банду мошенников
Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы
В Днепропетровской области правоохранители совместно со спецподразделениями полиции "КОРД" задержали мошенническую банду, которая разворовала предприятие на сумму около двух миллионов долларов.
Как рассказали в отделе коммуникации Национальной полиции в Днепропетровской области, в состав организованной группировки входили бывшие работники предприятия и действующие должностные лица. На протяжении 2018-19 годов они подделывали документы и вывозили с территории предприятия трубную продукцию.
Во время обысков по месту проживания фигурантов дела копы изъяли документы, технику, черновые записи распределения полученных денег, оружие и валюту.
"Подозреваемые несколько раз в неделю совершали кражи имущества, чем каждый раз наносили ущерб предприятию на сумму около полутора миллиона гривен. Грузовой транспорт, с помощью которого похитители перевозили трубы, остановлен сотрудниками Управления патрульной полиции и изъят вместе с похищенной продукцией", — рассказали в отделе коммуникации Нацполиции области.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 ("Кража, совершенная в особо крупных размерах или организованной группой") и ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") УК Украины.
Если суд докажет причастность граждан к преступлению, за решетку они отправятся на срок от 7 до 12 лет.
Напомним, не так давно в Полтавской области ограбили филиал банка.
А в Одессе копы задержали иностранцев-грабителей. Мужчины "обчистили" автомобиль, когда его владельцы были на кладбище.
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