Экс-директор фирмы по обслуживанию хранилищ ядерных отходов разворовал бюджетный миллион
На след преступника вышла Днепродзержинская прокуратура
В Каменском Днепропетровской области бывший директор госпредприятия "Барьер", которое было создано с целью обслуживания хвостохранилищ радиоактивных (урановых) отходов, в 2016 году внес в акты выполненных работ ложные сведения о якобы предоставлении подрядной организацией услуг по разработке проектной документации на строительство площадки для сортировки и кондиционирования отходов и загрязненного оборудования.
При этом чиновник достоверно знал, что фактически указанные услуги подрядной организацией предоставлены не были, передает Событие.
Вследствие действий экс-директора подрядной организации были перечислены бюджетные средства в сумме почти 1 млн грн, которыми руководитель последней распорядился по своему усмотрению.
Как сообщает Прокуратура Днепропетровской области, в ходе досудебного расследования Днепродзержинская местная прокуратура предъявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого в пользу госпредприятия причиненного имущественного ущерба. На недвижимое имущество (квартиру), находящееся в собственности бывшего чиновника наложен арест.
В настоящее время прокуратура утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении экс-директора за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст.366 УК Украины (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенная повторно в особо крупных размерах; служебный подлог).
Как сообщалось, СБУ раскрыла бюджетные хищения в Виннице.
Также мы сообщали о раскрытии схемы крупных хищений в порту "Южный".
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