Экскурсия для студентов: молодежи показали ДТЭК Приднепровскую ТЭС изнутри

Экскурсия для студентов на ДТЭК Приднепровской ТЭС. Фото: пресс-служба ДТЭК

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Стабильная работа и профессиональный опыт – именно это привлекает выпускников, когда они приходят на работу в ДТЭК. Студенты-электрики Днепровского колледжа ракетно-космического машиностроения тоже познакомились с вероятным местом будущей работы – увидели электрическую часть Приднепровской ТЭС, сообщает пресс-служба компании.

Заработная плата, которая выплачивается стабильно и без задержек, соцпакет и профессиональный рост – именно это ждет выпускников, которые придут работать на Приднепровскую ТЭС после окончания учебных заведений. За два года после подобных экскурсий почти 20 студентов решили работать на ТЭС.

"Здесь стабильно выплачивается заработная плата, я точно знаю, что в начале и в конце месяца получу свои деньги. Очень важно, что всегда могу рассчитывать на помощь от страховой компании. Если болею – мне компенсируют средства на лекарства", – рассказал слесарь по ремонту оборудования Вадим Кобец.

Экскурсия для студентов на ДТЭК Приднепровской ТЭС. Фото: пресс-служба ДТЭК

"Мы всегда рады видеть новых работников у нас на станции. Приобрести бесценный опыт им помогут наставники. Каждого студента мы ведем с помощью программ развития и карт карьеры. У нас немало примеров, когда машинисты-обходчики и электромонтеры становились начальниками цехов и даже главными инженерами", – отметила руководитель департамента по работе с персоналом ДТЭК Приднепровской ТЭС Марина Писаренкова.

Пока же они здесь на экскурсии. Студентам-электрикам показывают, как работает станция.

"Всегда было интересно работать с электричеством и микросхемами. На Приднепровской ТЭС я увидел силу и мощность электроэнергии. Предприятие производит сильное впечатление, мне очень здесь понравилось", – поделился студент Днепровского техникума ракетно-космического машиностроения Эдуард Демченко.

Напомним, ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетику Украины.

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