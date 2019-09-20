Эксперты считают необоснованными требования ферросплавщиков на митинге в Днепре

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Сегодня с самого утра под главным офисом ПриватБанка в Днепре митинговали работники Никопольского завода ферросплавов. Убеждены: банк задолжал предприятию деньги.

В ПриватБанке акцию назвали давлением со стороны бывших акционеров.

На митинг вышли полтысячи рабочих завода. Говорят, их привезли прямо с работы автобусами требовать заработанное. Мол, на заводе им объяснили, что ПриватБанк задолжал ферросплавщикам немалую сумму.

"Все на плакатах написано", – говорит один из участников митинга. "Вам не выдают деньги?" "Нет, зарплату нам регулярно выплачивают", – отвечает митингующий.

"Мы не живем от зарплаты до зарплаты, но в связи с долгом ПриватБанка возможны задержки, возможно, не будет повышения", – говорит работник Никопольского завода ферросплавов Артем Скрипник.

Речь идет о 22 млн. гривен, говорит юрист предприятия. В конце лета завод инициировал мировое соглашение и рассчитался с НБУ по кредиту рефинансирования от 2008 года.

"Некоторые предприятия, в том числе и мы, заложили имущество в качестве гарантии. В 2016 году ПриватБанк не вернул кредит по срокам, и Нацбанк обратился к нам с иском. По первому договору выплатили 22 млн. гривен, которые теперь в качестве регресса нам должен отдать ПриватБанк", – рассказал директор по юридическим и корпоративным вопросам Никопольского завода ферросплавов Евгений Бовкун.

В ПриватБанке же объясняют: действительно брали кредит в НБУ, чтобы сохранить платежеспособность. Было это 10 лет назад, когда у финучреждения с заводом был один владелец. Он и стал гарантом сделки через свое предприятие.

"Банк не должен заводу. У банка нет договорных отношений с НЗФ. В 2008 году на тот момент собственник ПриватБанка получил стабилизационный кредит НБУ под личное поручительство. В ходе взаимоотношений поручителя и Нацбанка было подписано мировое соглашение в рамках тех договоров, которые были между заводом и Нацбанком. ПриватБанк в этих договоренностях не принимал участия и не является стороной этого договора", – заявляет пресс-секретарь ПриватБанка Олег Серга.

Это подтверждают и знающие эксперты.

ПриватБанк на сегодня не имеет никакого отношения к урегулированию отношений между Никопольским ферросплавным заводом и Национальным банком. Это две стороны спора. И если бы Коломойский привез бы рабочих завода к Национальному банку, это еще каким-то образом можно было бы объяснять, но привозить к ПриватБанку, который не имеет отношения, это смешно, но это типично для Коломойского. это для него и троллинг и пиар, активность, где он пытается повесить проблемы, которые он сам создал, которые возникают на ферросплавном заводе, на государство", – заявляет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Работники ПриватБанка вынесли митингующим стулья, угостили чаем, поставили биотуалеты.

Впрочем, на переговорах компромисса не дошли. Митингующие поехали, перед этим получив от горсовета разрешение на недельный пикет.

Как известно, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года. Вся процедура перехода банка в госсобственность прошла за 72 часа. Причиной стало то, что "Приват" не смог выполнить программу докапитализации.

ПриватБанк стал лидером по убыточности среди всех 90 украинских банков, закончив 2017 год с "минусом" почти в 23 млрд грн, однако уже в начале 2018 года "Приват" вышел на прибыль. Всего за текущий год ПриватБанк планирует получить не менее чем 4 млрд грн прибыли.

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