Экстрим на льду: в Павлограде рыбак едва не утонул на реке

Мужчина решил выйти на тонкий лед на рыбалку и едва не погиб

/ Фото: Сегодня

В Днепропетровской области рыбак из города Павлоград едва не стал жертвой своего увлечения – мужчина отправился на зимнюю рыбалку и едва не утонул, провалившись в воду на слишком тонком льду.

От гибели рыбака спасли случайные прохожие и оперативность сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям – экстремала вытащили из ледяной воды.

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Ранее мы сообщили о том, как в Гуляйпольском районе Запорожской области во время зимней рыбалки на льду произошел несчастный случай – 53-летний мужчина провалился под лед, звал на помощь, но рядом с ним никого не было и он погиб.

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Напомним, ранее спасатели Запорожской области предупреждали рыбаков об опасности пребывания на тонком льду, но, несмотря на это, на Каховское водохранилище вышли более 100 людей.

Также мы писали о том, что в Киеве рыбаки проваливаются в воду, а лебеди замерзают на льду. Так, в Вышгородском районе у села Осещина 15 января погиб мужчина, который отправился на рыбалку.

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