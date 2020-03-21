Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,8
30,09

Елка рухнула на авто: в Днепре в ДТП пострадали три человека (фото)

21 марта, 09:33

Татьяна Очеретяна

Пассажиров и водителя госпитализировали с различными травмами

В Днепре на улице Марии Лисиченко произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Их госпитализировали с различными травмами, сообщает Информатор.

Как стало известно, дорожная авария произошла около полуночи. Автомобиль Hyundai направлялся в сторону улицы Березинской. Там водитель протаранил забор, вылетел на парковочную площадку и врезался в елку. В результате сильного удара дерево сломалось и рухнуло на машину.

В момент ДТП в машине находились три пассажира. Один из них отказался от госпитализации. Водителя и еще двух человек увезли в городскую больницу с травмами головы и грудной клетки.

На месте работают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Днепре произошло ДТП с двумя маршрутками. Неполадка опоры автокрана-эвакуатора буквально "распорола" кузова двух маршруток. Пострадавшим оказался 10-летний ребенок.

Кроме того, ранее в Днепре злоумышленники на Audi во время погони влетели в пешеходов . В результате один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Вскоре стало известно, что погибшим является местный общественный деятель Александр Усачев. Его маленькую дочь Александру Усачеву госпитализировали в тяжелом состоянии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
ДТП Днепр пострадавшие

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправок
Карантин в Днепре: закрыты все учреждения, кроме магазинов, аптек и заправокДнепр
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
Полиция нашла мать с двумя детьми, пропавших в Киевской области
Полиция нашла мать с двумя детьми, пропавших в Киевской областиПроисшествия
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсе
Главам ОГА и мэрам поставили новую задачу: Зеленский о транспортном коллапсеПолитика
В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимости
В Украине крупные сети объединились: будут доставлять продукты по себестоимостиДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...