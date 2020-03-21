Елка рухнула на авто: в Днепре в ДТП пострадали три человека (фото)

В Днепре на улице Марии Лисиченко произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Их госпитализировали с различными травмами, сообщает Информатор.

Как стало известно, дорожная авария произошла около полуночи. Автомобиль Hyundai направлялся в сторону улицы Березинской. Там водитель протаранил забор, вылетел на парковочную площадку и врезался в елку. В результате сильного удара дерево сломалось и рухнуло на машину.

В момент ДТП в машине находились три пассажира. Один из них отказался от госпитализации. Водителя и еще двух человек увезли в городскую больницу с травмами головы и грудной клетки.

На месте работают правоохранительные органы.

Напомним, ранее в Днепре произошло ДТП с двумя маршрутками. Неполадка опоры автокрана-эвакуатора буквально "распорола" кузова двух маршруток. Пострадавшим оказался 10-летний ребенок.

Кроме того, ранее в Днепре злоумышленники на Audi во время погони влетели в пешеходов . В результате один из пешеходов погиб на месте, также мужчина и ребенок получили тяжелые травмы. Вскоре стало известно, что погибшим является местный общественный деятель Александр Усачев. Его маленькую дочь Александру Усачеву госпитализировали в тяжелом состоянии.

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