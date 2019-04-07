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Энергетики подготовили новые гнезда для аистов

Сегодня, 04:40

Экологическая программа компании ДТЭК по созданию безопасных гнезд работает уже шесть лет

Энергетики подготовили новые гнезда для аистов Днепр Экологическая программа компании ДТЭК по созданию безопасных гнезд работает уже шесть лет

Они отвечают за свет в домах и за популяцию белых аистов. Энергетики Днепропетровской области уже несколько лет создают для диких птиц апартаменты на высоте. Самые опытные еще и собственноручно плетут для крылатых гнезда. И это никакая не прихоть, а часть масштабной экологической программы.

Аисты прилетели несколько дней назад и сразу поселились в гнезде, не заметив подмены. Свили его не птицы – люди.

Готовиться к прилету пернатых семья Сергиенко начала еще в феврале. Уже несколько лет Роман и его сыновья создают уникальные птичьи покои.

Основа гнезда – металлическая платформа. Конструкцию разработали энергетики компании ДТЭК, в которой и работает глава семьи. Белые аисты облюбовали эти места почти век назад.

Но потом популяция птиц уменьшалась, а с деревьев и крыш крылатые перебрались на опоры линий электропередач. Там и пространства для маневра больше, и хищники не достанут.

"В Украине уже около половины популяции белых аистов перешли на ЛЭП. Им это удобно, а нам – это угроза аварийных ситуаций", – говорит Елена Потапенко, эколог ДТЭК Днепровские электросети.

Птицы достраивают гнезда в течение всей жизни. Ежегодно их дом тяжелеет на десятки килограммов. В конце концов – обрывает провода, а аисты могут погибнуть от удара тока.

"Гнездо, сделанное белым аистом, может быть повреждено ветром, упасть на линии электропередачи. И от этого возникнет короткое замыкание, населенный пункт будет обесточен", – говорит Иван Кристаль, старший мастер Царичанского РЭС ДТЭК Днепровские электросети.

Экологическая программа компании ДТЭК по созданию безопасных гнезд работает уже шесть лет. Энергетики устанавливают платформы, которые выдерживают вес и гнезда, и птиц. Таких птичьих домов уже 120. И каждый год появляются новые. Проект выполняет одну из директив Европейского Союза по сохранению и охране диких птиц.

"Это вклад в охрану белого аиста", – говорит Елена Потапенко, эколог ДТЭК Днепровские электросети.

Местные жители аистов ждут каждую весну. И верят, что крылатые рядом, – это к добру.

Ранее мы также писали, что руководство Швейцарской реформаторской церкви в городе Эш в кантоне Базель-Ланд выделило почти полмиллиона гривен на строительство "гнезда" для аистов. Сооружение представляет из себя конструкцию у церковной башни, имеющие в нее отдельный вход, что позволяет птицам намного легче образовывать пары. Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов.

пенсионерка Галина Челопчий из Киевской области спасла от гибели аиста, который уже 11 лет живет у нее во дворе.

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Тег видео, экология, аисты, гнездо, ДТЭК, Днепропетровская область, энергетики

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