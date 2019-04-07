Энергетики подготовили новые гнезда для аистов

Экологическая программа компании ДТЭК по созданию безопасных гнезд работает уже шесть лет

Энергетики подготовили новые гнезда для аистов 2019-04-07T04:40:00+03:00 Днепр Экологическая программа компании ДТЭК по созданию безопасных гнезд работает уже шесть лет

Они отвечают за свет в домах и за популяцию белых аистов. Энергетики Днепропетровской области уже несколько лет создают для диких птиц апартаменты на высоте. Самые опытные еще и собственноручно плетут для крылатых гнезда. И это никакая не прихоть, а часть масштабной экологической программы.

Аисты прилетели несколько дней назад и сразу поселились в гнезде, не заметив подмены. Свили его не птицы – люди.

Готовиться к прилету пернатых семья Сергиенко начала еще в феврале. Уже несколько лет Роман и его сыновья создают уникальные птичьи покои.

Основа гнезда – металлическая платформа. Конструкцию разработали энергетики компании ДТЭК, в которой и работает глава семьи. Белые аисты облюбовали эти места почти век назад.

Но потом популяция птиц уменьшалась, а с деревьев и крыш крылатые перебрались на опоры линий электропередач. Там и пространства для маневра больше, и хищники не достанут.

"В Украине уже около половины популяции белых аистов перешли на ЛЭП. Им это удобно, а нам – это угроза аварийных ситуаций", – говорит Елена Потапенко, эколог ДТЭК Днепровские электросети.

Птицы достраивают гнезда в течение всей жизни. Ежегодно их дом тяжелеет на десятки килограммов. В конце концов – обрывает провода, а аисты могут погибнуть от удара тока.

"Гнездо, сделанное белым аистом, может быть повреждено ветром, упасть на линии электропередачи. И от этого возникнет короткое замыкание, населенный пункт будет обесточен", – говорит Иван Кристаль, старший мастер Царичанского РЭС ДТЭК Днепровские электросети.

Экологическая программа компании ДТЭК по созданию безопасных гнезд работает уже шесть лет. Энергетики устанавливают платформы, которые выдерживают вес и гнезда, и птиц. Таких птичьих домов уже 120. И каждый год появляются новые. Проект выполняет одну из директив Европейского Союза по сохранению и охране диких птиц.

"Это вклад в охрану белого аиста", – говорит Елена Потапенко, эколог ДТЭК Днепровские электросети.

Местные жители аистов ждут каждую весну. И верят, что крылатые рядом, – это к добру.

Ранее мы также писали, что руководство Швейцарской реформаторской церкви в городе Эш в кантоне Базель-Ланд выделило почти полмиллиона гривен на строительство "гнезда" для аистов. Сооружение представляет из себя конструкцию у церковной башни, имеющие в нее отдельный вход, что позволяет птицам намного легче образовывать пары. Цель объекта заключалась в облегчении наблюдения и кольцевании аистов.

пенсионерка Галина Челопчий из Киевской области спасла от гибели аиста, который уже 11 лет живет у нее во дворе.

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