Энергетики ведут учет деталей с помощью смартфонов 2019-07-29T22:03:00+03:00 Днепр Компания ДТЭК внедрила инновационный метод контроля за расходными материалами

Отечественные энергетики ведут учет запчастей через приложения в смартфонах. Информация о сотнях тысяч деталей теперь доступна и в офисе, и глубоко в забое.

В Павлограде Днепропетровской области расположен огромный склад, обслуживающий десятки шахт и теплоэлектростанций. Здесь все – от гвоздей до запасного агрегата – на учете. Татьяна Скрипка тридцать лет работает кладовщицей. В частности, она ведет учет подшипников.

Если некоторые из них выходят из строя, то могут остановить даже теплоэлектростанцию. Чтобы предотвратить аварию, энергетики заблаговременно заказывают на складе деталь на замену. Ранее была бумажная волокита.

"Раньше же были карточки, все это вручную делали. Потом появились компьютеры", – говорит заведующая складом Татьяна Скрипка.

Теперь же в соседнем помещении специалисты теперь лазерным лучом выжигают на каждой запчасти клеймо, состоящее из маленьких квадратиков – так называемый QR-код.

После этого деталь попадает на склад. Среди тысяч и тысяч подобных ее легко найти, нажав всего одну кнопку на смартфоне.

Такие клейма и коды на деталях не сотрутся ни в шахтах, ни на ТЭС. Детали с маркировкой доставляют на участок Татьяны Скрипки. Теперь в ее кармане база данных обо всех расходных материалах.

"Не поверила глазам своим просто. Документ материала, документ закупки, дата проводки, когда пришел, когда поставили на приход – все в этой маркировке", – говорит заведующая складом.

С десяток баз данных доступны в одном приложении.

"Это один из инструментов для того, чтоб вывести предприятие на новый виток развития. Можно оптимизировать закупки путем выбора более качественных товаров. Во вторых, это очень полезное приложение для службы безопасности, так как они смогут контолировать факт установки запчастей", – говорит генеральный директор компании-разработчика программного обеспечения QRSmarty Кирилл Пряников.

Инновацию начали вводить в компании ДТЭК.

"Общая база данных поможет оперативно понимать, какие запчасти ломаются чаще, и так решать – что нужно закупить, с какими поставщиками лучше не работать", – говорит директор по закупкам ООО "ДТЭК ЭНЕРГО" Павел Симоненко.

Программное обеспечение разработчики постоянно совершенствуют, добавляют новые возможности. В компании уверены – опережают время. Но это уже технологии ближайшего будущего.

"Мир меняется, и меняется быстрее, чем мы думаем. ДТЭК развивает инновационнную экосистему. ДТЭК внедряет эти решения внутри нашего бизнеса – для того, чтоб улучшить Украину", – говорит директор по инновациям ООО "ДТЭК" Эмануэле Вольпе.

Татьяна Скрипка уже начала осваивать IT-новинку, но уверена: бдительность кладовщика со стажем будет нужна всегда.

"Все равно, мне кажется, – без людей – никуда", – говорит, заведующая складом Татьяна Скрипка.

Ранее сообщалось, что ДТЭК внедряет в производство стартап-разработку QRSmarty.

Также смотрите, какие энергетические инновации используют в различных странах и в Украине. Для внедрения новых технологий в ДТЭК создан центр цифровизации.

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