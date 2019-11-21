Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Энергетики выявили серьезные ошибки в мониторинге Геруса

21 ноября, 19:04

В рассчитанной Герусом «производственной себестоимости» не учтены миллиардные затраты на администрирование, сбыт и прочие операции

Андрей Герус

Андрей Герус / Фото: president.gov.ua

В мониторинге работы "ДТЭК Павлоградуголь" от Андрея Геруса много ошибок и передергиваний. Об этом написала директор по коммуникациям "ДТЭК Энерго" Ирина Милютина на своей страничке в Facebook, реагируя на пост Геруса в соцсети.

"Возьмем, к примеру, "ДТЭК Павлоградуголь" в котором, по версии Андрея, производственная себестоимость за 9 месяцев 2019 года составила 1000 грн/тонна. Это не совсем так, а вернее — и близко не так. Для расчета удельной себестоимости угля в посте был применен объем добычи 14 млн т. По факту 9 месяцев 2019 добыча "Павлоградугля" составила 13 464 тыс. т. Для корректного расчета необходимо использовать объем товарной продукции (рядовой + концентрат) 9 862 тыс. т с учетом потерь при переработке. Себестоимость с учетом корректировки на товарную продукцию составит 1 492 грн за тонну товарной продукции", — написала Милютина.

Кроме того, она отмечает, что в рассчитанной Герусом "производственной себестоимости" не учтены административные затраты (0,6 млрд грн), сбытовые (0,7 млрд грн) и прочие операционные доходы/затраты (1,0 млрд грн), такие как отчисления профсоюзным организациям, в т.ч. оздоровление работников, выплаты военнослужащим АТО — работникам "ДТЭК Павлоградугля".

"Полная себестоимость с учетом вышеуказанных корректировок по объему товарной продукции и затратам составит 1 735 грн на тонну товарной продукции. Дополнительно были понесены финансовые расходы в сумме 0,9 млрд грн (процентные расходы, затраты по пенсионному обеспечению)", — сообщила Милютина.

Реклама

Также она подчеркнула, что за последние 9 месяцев денежный поток "ДТЭК Павлоградуголь" был отрицательным, что связано с ростом запасов угля на складе в связи со снижением отпуска электроэнергии из-за возросшего импорта тока из России, а также большой задолженностью за электроэнергию перед компанией ГП "Энергорынок".

В тренде
Шторм у берегов Одессы: терпит бедствие танкер, появились фото и видео

"Общая задолженность ГП Энергорынок за электроэнергию существенно выросла в 2019 году и составляет около 30 млрд грн. Просроченная задолженность перед генерирующими компаниями „ДТЭК Энерго" составила 6,9 млрд грн., в том числе 4,5 млрд грн неоплаченные за 2019 год", — написала Милютина.

При этом она акцентировала на том, что компания инвестирует в свое развитие, в частности за 9 месяцев было инвестировано 2,7 млрд грн., выплачивает налоги и сборы в бюджет (3,3 млрд грн), а горняки ДТЭК вовремя получают зарплату, которая постоянно повышается.

"Рост расходов на оплату труда и соц.отчисления составил 18% в сравнении с 9 мес 2018. Считаю, неплохо на фоне того, что уровень инфляции за первые три квартала текущего года составил всего 3,4%", — отметила Милютина.

Напомним, Геруса уже ловили на лжи в прямом эфире:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

павлоград Андрей Герус ДТЭК Энерго

Источник: "Капитал"

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделю
Плюсовая температура и местами дожди: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Кривом Роге копы
В Кривом Роге копы "накрыли" сеть порностудий: появилось видеоДнепр
В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видео
В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видеоДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...