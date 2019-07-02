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Еще один взрыв в Днепре: из-за патрона пострадал 12-летний ребенок

2 июля, 15:35

Подросток нашел патрон калибра 9 мм на улице и решил разбить его камнем

Фото: Pixabay

В понедельник, 1 июля, в травматологический пункт 6-й городской детской больницы привезли 12-летнего мальчика с осколочным ранением. Предварительно, фрагмент гильзы застрял в левом предплечье, в связи с чем ребенка сразу же направили на операцию. 

Выяснилось, что подросток нашел патрон калибра 9 мм на улице и решил разбить его камнем. Как только он ударил по капсюлю — произошел взрыв, — сообщает Информатор.

По предварительному заключению медиков, мальчик получил осколочное ранение нижней трети левой плечевой кости, а фрагмент гильзы застрял в левом предплечье. По неподтвержденной информации, сейчас он находится в хирургическом отделении 4-й городской больницы.

Как сообщалось, 1 июля около 20:00 на детской площадке в поселке Пашена Балка произошел взрыв. Ранения получили шесть детей в возрасте от четырех до 16 лет. Четверых детей прооперировали. 

Пострадавших детей экстренно доставили в больницу Днепра, где в ночь на 2 июня врачи прооперировали 16-летнего подростка и пятилетнего малыша. Медики заявили также, что операции предстоят еще двоим пострадавшим.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).


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Тег взрыв, подросток, ранение

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