Еще в одной области Украины школьники возвращаются за парты

С 29 ноября в Днепре в школах возобновляют очное обучение. До этого из дистанционки вышла только часть учебных заведений.
Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепра.
Где возобновится очная учеба?
С понедельника, 29 октября, возвращаются к обучению за партами учащиеся школы №58 и УВК "Вальдорфская школа".
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Таким образом все школы Днепра в полном составе (1 – 11 классы) будут работать в обычном режиме.
Что с коронавирусом в регионе?
За прошедшие сутки, 25 ноября, в Днепропетровской области подтвердили 1022 новых случая COVID-19. За сутки умерли 78 человек.
Статистика коронавируса в Украине
За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1394, а медработников – 303.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 3208 человек;
- летальных исходов – 608;
- выздоровело – 24 569 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 400 340 человек;
- выздоровел – 2 877 021 человек;
- летальных исходов – 84 149.