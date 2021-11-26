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СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Днепра

Еще в одной области Украины школьники возвращаются за парты

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 ноября, 13:37
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Дети уйдут из дистанционного обучения уже с понедельника, 29 ноября
В школах возобновляется очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"
В школах возобновляется очное обучение. Фото: коллаж "Сегодня"

С 29 ноября в Днепре в школах возобновляют очное обучение. До этого из дистанционки вышла только часть учебных заведений.

Об этом сообщили в Департаменте гуманитарной политики Днепра.

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Где возобновится очная учеба?

С понедельника, 29 октября, возвращаются к обучению за партами учащиеся школы №58 и УВК "Вальдорфская школа".

Таким образом все школы Днепра в полном составе (1 – 11 классы) будут работать в обычном режиме.

Что с коронавирусом в регионе?

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Днепропетровской области подтвердили 1022 новых случая COVID-19. За сутки умерли 78 человек.

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Вскоре школьники могут вернуться за парты. Фото: коллаж "Сегодня"
Вскоре школьники могут вернуться за парты. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 25 ноября, в Украине зафиксировано 15 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1394, а медработников – 303.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 3208 человек;
  • летальных исходов – 608;
  • выздоровело – 24 569 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 400 340 человек;
  • выздоровел – 2 877 021 человек;
  • летальных исходов – 84 149.

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26 ноября 1991. Состоялось первое заседание Конституционной комиссии, возобновившее конституционный процесс в Украине...

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