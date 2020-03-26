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Ездила к дочери в Киев: что известно о заболевшей женщине в Кривом Роге

26 марта, 11:43

Руслан Ровик

Заболевшая общалась с дочерью, которая вернулась из-за границы

В Днепропетровской области рассказали о том, как женщина из Кривого Рога заразилась коронавирусом.

Как сообщили на Facebook-странице "Это Кривой Рог, Детка", заболевшей оказалась 61-летняя женщина.

По данным медиков, женщина ездила в Киев к своей дочери, которая вернулась из-за границы.

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В инфекционное отделение криворожской больницы ее доставили 23 марта с подозрением на коронавирус, и проверка на COVID-19 показала положительный результат.

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Сейчас пациентка находится в специальном боксе, ей оказывают необходимую помощь, а состояние контролируют врачи.

Напомним, ранее два случая заражения в Днепропетровской области подтвердили у семейной пары. Как выяснилось, супруги вернулись из Франции – за ними наблюдают медики. Зараженные чувствуют себя хорошо и высокой температуры у них нет.

Также мы сообщали о том, что из-за распространения коронавируса по Украине полицейские вместе с врачами будут устанавливать людей, с которыми контактировали зараженные COVID-19. Копы и медики уже определили алгоритм работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Кривой Рог инфекция коронавирус Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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