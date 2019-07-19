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Фатальные цифры: журналист "Сегодня" выяснял обстоятельства гибели днепровского шоумена

19 июля, 17:58

В полиции говорят о несчастном случае, знакомые парня – о суициде

Евгений Щербаков. Фото: 9 днепровский телеканал
Евгений Щербаков. Фото: 9 днепровский телеканал.

В Одессе при загадочных обстоятельствах погиб популярный ведущий из Днепра – 29-летний Евгений Щербаков: 17 июля (седьмого месяца года), около 7 утра, он выпал из окна 17 этажа жилого комплекса "Шестая жемчужина".

В смерти парня необъяснимым остается не только фатальное сочетание цифр, но и то, что шоумен заведомо написал время и дату события, которое должно было с ним произойти буквально через месяц.

В родном городе ведущего новость о трагедии многих шокировала, ведь Щербаков был популярен и востребован в сфере ведения мероприятий, в частности, свадеб и корпоративов. Ивенты он вел не только в Днепре, но и по всей Украине.

Корреспондент "Сегодня" узнал обстоятельства гибели шоумена. Так, происшествие случилось на Гагаринском плато в многоэтажном жилом комплексе, в котором шоумен снимал квартиру.

По словам его брата, Дениса Щербакова, в Одессу Евгений приехал в понедельник, 15 июля, чтобы вместе с коллегой подготовиться к мероприятию, которое они собирались вскоре провести.

"В Одессу он попал в понедельник утром. Со своим коллегой и по совместительству другом, они решили готовиться к мероприятию: писали сценарий и репетировали. Числа 18-19 он должен был вернуться в Днепр", – рассказал корреспонденту "Сегодня" брат шоумена Дениса Щербаков.

Также он подчеркнул, что в момент случившегося в квартире также находился друг Евгения, однако он в это время спал. На страницах в социальных сетях Евгения Щербакова его подписчики выдвинули версию, что причиной гибели могло стать самоубийство. Такой вывод они сделали исходя из публикаций ведущего, которые он сделал 7 июня.

"Не знаю, что именно, но что-то точно ждет меня семнадцатого июля. Возможно, в 7:50", – писал Щербаков.

Там же он говорил о своей жизни, которая в тот день "перевернулась два раза". Между тем, ни брат шоумена, ни его близкие не считают, что парень мог пойти на крайние меры. Они характеризуют его как веселого и жизнерадостного человека, который любил и хотел жить.

"Когда у Жени были проблемы, они никогда не делился ими с родственниками. Он всегда свои проблемы старался решить сам. Что на него повлияло… Я склоняюсь, что это был несчастный случай. Это была какая-то нелепая неосторожность. Я не поддерживаю мысль многих о том, что Женя покончил жизнь самоубийством. Нет, такого быть не могло. Он не из тех людей. Он любил жизнь. Он строил большие планы на будущее, он хотел развиваться в своем деле", — длится с нами Денис Щербаков.

Вторит ему и бывшая девушка ведущего, отрицая версию самоубийства.

"Сам убивать себя он никогда бы не стал. Я не знаю всех подробностей, но мне кажется, его заставила это сделать какая-то высшая сила. По-другому не могу объяснить. Он хотел жить", — говорит Алена.

К слову, загадочную связь с числовыми значениями и масонством (канал Щербакова называется "Публичный масон". — Авт.) многие объясняют именно духовным развитием погибшего.

"Я знаю, что осознание пришло к нему в один простой вечер, во время душевного разговора с его хорошим другом. Он начал интересоваться темой жизни и души. Занялся познанием своего я и своего предназначения. Знаю, что любил смотреть какие-то видео в сети. Думаю, там и нашел для себя море информации", — отмечает девушка.

Эту информацию подтверждает и брат погибшего.

"Женя на все смотрел по-своему, занимался духовным развитием. Это не какие-то секты. На многие вещи он смотрел под другим углом. Не так, как это делают все остальные", – заявил он.

В свою очередь в полиции произошедшее квалифицируют, как несчастный случай. Тому свидетельствуют и камеры видеонаблюдения, данные с которых сейчас изучаются. К тому же, на теле погибшего эксперты не нашли никаких следов насильственной смерти – оно было отправлено на экспертизу.

"Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося открыто уголовное производство согласно статье 115 ("Умышленное убийство") УК Украины с отметкой "несчастный случай". После выводов судебно-медицинских экспертов дело может быть переквалифицировано", – сообщили "Сегодня" в пресс-службе Национальной полиции в Одесской области.

Ранее мы также писали, что в Киеве на лестничной клетке жилого дома обнаружили тело 20-летнего Вадима Онищенко, который пропал на прошлой неделе.

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Тег гибель, ведущий, шоумен, щербаков

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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