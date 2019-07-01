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Фестивали Днепра: джаз с обладателем "Грэмми, Ивана Купала с конкурсами и Бezviz с "Бумбокс"

1 июля, 15:40

В Волосском зажгут костер, а на Монастырском острове соберутся джазмены

Тематический концерт для любителей джаза в прошлом году посетили тысячи горожан. Фото: jazz-dnepr.com
Тематический концерт для любителей джаза в прошлом году посетили тысячи горожан. Фото: jazz-dnepr.com.

С приходом лета в Днепре и области наступила пора фестивалей под открытым небом. Корреспонденты "Сегодня" узнали о самых интересных событиях, на которые можно отправиться в компании друзей и с семьей.

Так, в середине июля в городе стартует трехдневный фестиваль джаза, на который съедутся джазмены из разных уголков мира. А в начале августа на Монастырском острове пройдет музыкальный фестиваль, участие в котором примут популярные украинские артисты. 

Так, в рамках программы "Культурная столица" в Днепре ежегодно проводятся десятки различных фестивалей. Среди прочих большой популярностью пользуются музыкальные мероприятия. "Яркие впечатления-2019", представленные в календаре, не ограничиваются летом и первым месяцем осени, потому что, начиная с января и заканчивая декабрем, в городе проходят события разного масштаба", — отмечает внештатный советник городского головы по вопросам культуры Евгений Гендин.

ИВАНА КУПАЛА. Так, 6—7 июля на городских и областных водоемах состоится таинство: девушки в праздничных нарядах будут пускать по воде венки и устроят ночное купание. Кроме того, местных жителей ждет традиционное сжигание чучела, уличная кухня и зажигательная музыка. Для желающих возле ТЦ "Аполло" на ул. Титова в 15:00 будет организован трансфер, который доставит в село Волосское. Там пройдет фестиваль "Вечерницы на Купала". На месте будет организована детская игровая зона, конкурс "Украинская народная одежда", а также спортивный конкурс "Самый сильный". Изюминкой мероприятия станет поедание вареников в четырех номинациях. Стоимость посещения фестиваля составляет 350 грн.

ДЖАЗ. Уже традиционно на Монастырском острове 18—21 июля пройдет международный фестиваль "Джаз на Днепре". На мероприятие съедутся лучшие джазмены из разных уголков мира. Создавать музыкальное настроение на берегу будут камерунец, обладатель музыкальной премии "Грэмми" Ришар Бона, американский джаз-бэнд The Hot Sardines, а также британский блюзмен Тони Момрелл. Кроме того, для горожан также оборудуют зону фуд-корта, где желающие смогут насладиться уличной кухней от лучших украинских производителей. Билет на мероприятие горожанам обойдется в 200—700 грн.

"БЕZVIZ". В первых числах августа в городе состоится музыкальный фестиваль, на который съедутся популярные украинские артисты. Дарить днепрянам эмоции будет одесская рок-группа Epolets, дуэт 5’Nizza, Pianoбой, "Бумбокс" и другие. На протяжении трех дней на Монастырском острове горожане смогут не только вдоволь насладиться музыкой, но и поиграть в футбол и волейбол, поплавать на байдарках и каяках, а также покататься на аттракционах. На фестивале горожане смогут перекусить и поучаствовать в интересных мастер-классах. Мероприятие стартует 2 августа, билет днепрянам обойдется в 690—1200 грн.

Улучшаем имидж

Эксперты отмечают: проведение фестов положительно влияет на имидж Днепра и приносит немалые деньги в горказну.

"Муниципалитеты культурные события обеспечивают инвестициями иногда даже больше, чем хороший бизнес-климат", — говорит эксперт в области регионального и городского развития Надежда Михно.

Напомним, на выходных в Одессе отгремели фестиваль ретроавтомобилей и Сорочинская ярмарка.

Тем временем, самое громкое музыкальное событие этого лета – фестиваль Atlas Weekend 2019 уже совсем скоро ворвется в нашу столицу! На днях стало известно, что одним из хедлайнеров события станет София Ротару.

Смотрите видео о том, как музыкальный фестиваль Украины Atlas Weekend, уже готов встречать звездных гостей:

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Тег фестиваль, конкурс, джаз, события, имидж, артисты, мероприятие

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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