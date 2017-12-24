Фокус не прошел: в Днепре гурман бесплатно питался в дорогих ресторанах

Сегодня, 05:50

Трюк посетителя разоблачили сразу и вызвали полицию

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Гурмана-любителя поесть даром уличили в Днепре. Мужчина питался в дорогих ресторанах, и не платил за это ни копейки. Его приемы были безотказные.

На мужчину, который пришел пообедать, в ресторане обратили внимание сразу. Он заказал огромную порцию – двойные картофель фри и ребрышки с грибами. Всего на полтысячи гривен.

"Заказал большую тарелку. Якобы ему вера не позволяет есть с двух разных тарелок. Съел процентов 70 продуктов. Мы за ним наблюдали. И видели как он в еду подкинул волос. И сразу позвал официанта. Мол, за такое – платить отказывается", – рассказывает администратор ресторана Артем Бобер.

Трюк посетителя разоблачили сразу и вызвали полицию. И тот признался – так обедает давно. Уже прошел чуть ли не все элитные рестораны города. Чтобы не убежал, владелец заведения начал снимать мужчину на камеру.

Впрочем, в полиции говорят – посетителя, который отказывается оплатить обед, наказать не могут.

"Уголовным и административным кодексом именно за отказ оплатить счет не предусмотрена ответственность", – отметила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.

Взыскать долг можно только через суд. И едок говорит, денег у него все равно нет. И посетителя решили просто отпустить.

Ранее мы писали, что первый подводный ресторан в Европе построят в Норвегии.

Также напомним, что британец превратил свой сарай в лучший ресторан Лондона.
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