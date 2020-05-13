Фонд Рината Ахметова передал анализатор проб на коронавирус Днепропетровскому лабораторному центру

Днепропетровский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины получил от Фонда Рината Ахметова и ДТЭК современный анализатор ПЦР-тестов на коронавирус CFX96 Touch и источник бесперебойного питания, который обеспечит функционирование аппарата даже в случае экстренных отключений электричества.

У данного аппарата, производства компании BIO-RAD (США), высочайшая точность анализов, а также оперативность – с момента забора крови до результата проходит не более получаса. Кроме тестов на коронавирус, на нем можно провести анализ проб на ВИЧ, гепатиты и другие вирусы.

"Фонд Рината Ахметова продолжает обеспечивать украинских медиков самым необходимым в борьбе с коронавирусом. В перечне медицинских потребностей, подготовленном Фондом совместно с Министерством здравоохранения Украины, отдельной строкой идут анализаторы проб на коронавирус, анализатор ПЦР-тестов. Сегодня Фонд передает украинским медикам уже третий такой прибор, теперь в Днепр. Ранее анализаторы получили Мариуполь и Киев. Ринат Ахметов выделил на борьбу с коронавирусом 300 миллионов гривен, и Фонд продолжает закупать для государственных больниц необходимое оборудование, средства индивидуальной защиты для врачей, экспресс-тесты для пациентов с симптомами вируса и для медиков, которые контактируют с больными", – сказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

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Председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко поблагодарил Фонд Рината Ахметова за помощь региону и отметил, что эпидемия коронавируса сплотила украинское общество.

"С самого начала эпидемии в борьбу с коронавирусом в регионе активно включились бизнес-партнеры. Очень благодарны им за эту поддержку. Для нас важен каждый благотворительный вклад, ведь остановить пандемию и преодолеть ее последствия можно только совместными усилиями. Так, благодаря плодотворному сотрудничеству областного штаба противодействия коронавирусу с предприятиями региона медики получают крайне необходимые средства защиты, а еще – современное оборудование. Мы благодарны Фонду Рината Ахметова за 30 тысяч экспресс-тестов, которые область получила в апреле, и за современный аппарат для ПЦР-диагностики", – отметил Александр Бондаренко.

Директор Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа не скрывал радости при получении суперсовременного анализатора: "Анализатор CFX96 Touch – одна из самых современных систем ПЦР-исследований. Он позволяет одновременно продиагностировать 94 пациента. Очень благодарны за поддержку коллектива нашего центра".

Со своей стороны, представитель ДТЭК в Днепропетровской области Александр Савенко отметил, что все предприятия группы SCM активно включены в борьбу с угрозой пандемии.

"Сегодня совместными усилиями оказывается большая помощь региону. В Днепропетровской области работает большое количество предприятий ДТЭК и Метинвест, и для нас крайне важно оказать поддержку не только нашим сотрудникам, но и всем жителям региона", – сказал Александр Савенко.

Представитель Группы "Метинвест", член Днепропетровского областного штаба противодействия коронавирусу Дмитрий Мурашко выразил уверенность в том, что меры, предпринимаемые для борьбы с распространением вируса, обязательно дадут свои плоды.

"Это кирпичики в фундамент новой системы здравоохранения в стране и регионе", – сказал Дмитрий Мурашко.

Директор департамента здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации Валерий Сердюк рассказал, что в регионе уже около 800 человек имеют подтвержденный диагноз "коронавирус" и отметил, что получение анализатора – большое событие: "Каждая машина, которая приходит в лабораторный центр, позволяет расширить возможности области в ПЦР-диагностике. Это неоценимая помощь".

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О том, как Фонд Рината Ахметова помогает Украине в борьбе с коронавирусом, – читайте в обзорном материале по ссылке.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Ринат Ахметов первым в Украине отреагировал на опасность распространения коронавируса и направил 300 млн гривен на борьбу с ним.

Кроме оборудования для эффективного лечения больных, приобретены и переданы средства защиты для врачей. Фонд привез в Украину 300 тысяч экспресс-тестов на коронавирус.Это самая крупная партия диагностических материалов в рамках кампании Фонда Рината Ахметова по борьбе с коронавирусом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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