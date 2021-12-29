Фото дня. В Днепре ездит маршрутка с живой елкой

Также в транспорте украшен весь салон новогодними игрушками

В Днепре ездит новогодняя маршрутка. Фото: коллаж "Сегодня"

В Днепре водитель 136 маршрутки установил в салоне живую елку. Мужчина украсил ее новогодними украшениями.

Об этом сообщает Информатор.

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Живая елка в маршрутке для отличного настроения

Водитель маршрутки №136 установил в салоне настоящую елку. Он нарядил ее в шарики и дождик. Кроме того, новогодние украшения мужчина также развесил по салону.

По словам очевидцев, сам водитель ездит одетым в праздничный костюм, и это очень нравится пассажирам.

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Живая елка в маршрутке. Фото: Информатор

В Днепре ездит маршрутка с водителем-Снегурочкой

В Днепре ездит по-настоящему праздничная маршрутка. На маршруте №18 женщина-водитель украсила салон гирляндами и дождиком, а на стекла наклеила бабочек.

Женщина-водитель ездит в костюме принцессы-снегурочки. Кроме того, у нее есть наряд феи.

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