Фрукты в шкатулке и ягодный букет на шее: мастерица в Днепре создает уникальные украшения

Мастерица в Днепре создает уникальные украшения. Фото: etsy.com

Рукодельница из Днепра Ирина Карминова создает из полимерной глины удивительные "фруктовые" украшения. В ее коллекции есть ожерелья в виде различных ягод, серьги из граната, а также брошь в виде яблока.

По словам мастерицы, на создание одного колье у нее уходит около месяца, на сережки — не больше двух дней. Необычные украшения пользуются спросом за рубежом, тогда как в нашей стране тренд на украшения ручной работы только набирает обороты. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как создавать украшения из подручных материалов.

Рукоделием 39-летняя инженер по образованию увлеклась в 2011 году. Отправной точкой стали фотографии из интернета, которые побудили Ирину взять в руки глину и попробовать создать что-то самостоятельно. Сперва ничего не получалось, однако методом проб и ошибок мастерице удалось создать небольшое украшение.

"Если ты хочешь быть успешным, нужно придумывать что-то свое. Сначала я набивала руку и делала на примере других мастеров, но постепенно выработала свой стиль и направление. Я использую полимерную глину. Каждую ягодку и листик делаю вручную. К ним же добавляю натуральные камни", — рассказывает "Сегодня" рукодельница Ирина Карминова.

Изначально эскиз будущего украшения рождается в воображении. При этом, чтобы воплотить задуманное в жизнь, не нужно переносить идею на бумагу, достаточно лишь на ней сосредоточиться.

"Обычно у меня получаются объемные колье, на которых может быть и около 300 ягод. Сначала я продумываю, какие именно ягоды мне нужны. Затем начинаю их лепить, а уже потом шлифую и подкрашиваю. После чего продумываю, как это колье собрать. Иногда целый день вожусь только с его сборкой, потому что мне важно, чтобы украшение было гармонично", — делится с нами мастерица.

Кроме цветов и ягод, Ирина также создает представителей животного мира. Так, недавно она увлеклась лепкой птиц.

Найти украшения, которые вышли из домашней мастерской днепрянки, несложно — они есть в разных уголках мира. Кроме США и Канады, ее работы пользуются спросом в Англии, Австралии и Европе.

"К сожалению, в нашей стране люди еще не совсем отошли от советской идеологии. У нас популярно золото и бриллианты, авторские украшения особым спросом еще не пользуются. За рубежом это более востребовано. Там люди готовы платить за уникальность", — подчеркивает Ирина Карминова.

Стоимость украшений ручной работы стартует от 500 грн. За эти деньги можно получить брошь с гранатом или яблоком. А вот колье с россыпью ягод обойдется модницам уже в 2000 грн.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Днепре готовятся с размахом отпраздновать день города, который традиционно отмечают во второй уикенд осени (в этом году – 14 сентября). На этот раз для горожан оборудуют сразу несколько развлекательных локаций, на которых они смогут активно провести время, научиться чему-то новому и вдоволь потанцевать.

Также мы писали о том, как ко Дню добровольца в разных городах Украины прошли яркие флешмобы . Военные оркестры выступили с бесплатными концертами на железнодорожных вокзалах крупных городов страны – Виннице, Днепре, Житомире, Киеве, Львове, Николаеве, Одессе, Ровно, Харькове, Хмельницком и Чернигове.

А перед этим в вестибюле Центрального вокзала "Киев-Пассажирский" прошел флешмоб с участием военных музыкальных оркестров . Музыканты исполнили песню, которая была написана в 1982 году, но в наши дни стала негласным символом армии и патриотического движения.

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