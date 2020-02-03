Стали известны имена блогеров, которые погибли в Кривом Роге

Блогеры-экстремалы, которые вечером 2 февраля сорвались в заброшенную шахту в Кривом Роге, снимали видео для канала Belov blog, сообщают в соцсетях.

Belov blog позиционирует себя, как Youtube-канал, на котором рассказывается о заброшенных шахтах и не только.

"Особенности контента – атмосфера заброшенных шахт, которая не оставит вас равнодушным", – говорится в описании.

Пользователи соцсетей также отмечают, что погибшие – жители Кривого Рога. Одни из них 35-летний Владимир Тенилин, второй Денис Ткаченко, ему примерно 30-35 лет.

Пользователи выражают соболезнования семьям погибших, а также задаются вопросом: кто пустил блогеров на закрытую территорию?

Как сообщалось, двоих мужчин-блогеров, которые сорвались в заброшенную шахту в Саксаганском районе Кривого Рога, нашли мертвыми.

По данным спасателей, поздно вечером 2 февраля два блогера-экстремала, сломав решетку на входе, сорвались в заброшенную шахту. Тела погибших удалось поднять на поверхность в 5:49 3 февраля. Известно, что группа из пяти экстремалов собиралась снять видео спуска в заброшенный вентиляционный ствол шахты.

Напомним, ранее в Днепре копы спасли женщину, которая упала в колодец глубиной 18 метров. Она пытаясь достать оттуда свою собаку. Стражи порядка вызволили животное еще до приезда спасателей, а потом уже вместе – и потерпевшую.

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