Глава ОТГ в Днепропетровской области попался на полумиллионной взятке

Деньги перечислялись на счет благотворительного фонда

Архивное фото. Фото: Сегодня

В Днепропетровской области задержан и.о. председателя территориальной общины, который требовал с фермера полмиллиона гривен.

Как сообщает в Facebook Управление защиты экономики в Днепропетровской области, оперативники установили, что в конце июня руководитель фермы обратился к объединенной территориальной общине, чтобы продлить договор аренды, однако ему отказали.

Более того, глава общины приказал подготовить пакет документов для суда и правоохранительных органов, якобы по вопросам, касающимся земельных участков.

Потом чиновник вызвал к себе руководителя фермы и потребовал от него 500 тысяч гривен, обещая за это отозвать обращения и в дальнейшем не вмешиваться в работу хозяйства.

Чиновник просил перечислить деньги на счет подконтрольного ему благотворительного фонда.

Руководитель фермы перевел половину суммы – 250 тыс. гривен. А 11 июля оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции под процессуальным управлением прокуратуры области задержали коррупционера.

Задержанный взяточник

Досудебное расследование проводят в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Как сообщалось, во Львове за взятку в миллион гривен будут судить одного из заместителей руководителя областного управления Госгеокадастра.

Ранее сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.

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