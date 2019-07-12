Глава ОТГ в Днепропетровской области попался на полумиллионной взятке
Деньги перечислялись на счет благотворительного фонда
В Днепропетровской области задержан и.о. председателя территориальной общины, который требовал с фермера полмиллиона гривен.
Как сообщает в Facebook Управление защиты экономики в Днепропетровской области, оперативники установили, что в конце июня руководитель фермы обратился к объединенной территориальной общине, чтобы продлить договор аренды, однако ему отказали.
Более того, глава общины приказал подготовить пакет документов для суда и правоохранительных органов, якобы по вопросам, касающимся земельных участков.
Потом чиновник вызвал к себе руководителя фермы и потребовал от него 500 тысяч гривен, обещая за это отозвать обращения и в дальнейшем не вмешиваться в работу хозяйства.
Чиновник просил перечислить деньги на счет подконтрольного ему благотворительного фонда.
Руководитель фермы перевел половину суммы – 250 тыс. гривен. А 11 июля оперативники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции под процессуальным управлением прокуратуры области задержали коррупционера.
Досудебное расследование проводят в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Как сообщалось, во Львове за взятку в миллион гривен будут судить одного из заместителей руководителя областного управления Госгеокадастра.
Ранее сообщалось, что во Львове на вымогательстве взятки в 4,7 млн гривен разоблачили директора Львовского коммунального предприятия "Збыранка" Виталия Пугача.
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