Главному таможеннику в Днепре грозит срок за оплошность

В Днепропетровской области задержали главного государственного инспектора одного из отделов областной Фискальной службы Украины, который неправильно оформил на таможне товар.

Из-за оплошности госбюджет потерял больше 3 млн грн. Сейчас ему инкриминируют злоупотребление служебным положением (ст. 364 УК Украины), госинспектору может грозить срок от пяти до восьми лет.

"Установлено, что указанный чиновник таможни, действуя умышленно вопреки требованиям действующего законодательства, неверно совершил контроль классификации товаров, представленных к таможенному оформлению, согласно Украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности", — поясняют в пресс-службе прокуратуры в Днепропетровской области. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области поймали на взятке работника юстиции. Чиновник требовал от жителя Днепра 1500 долларов за снятие ареста с квартиры.

Накануне сообщалось, что в Днепропетровской области директора одного из предприятий-подрядчиков, занимающихся ремонтом дорог в поселках Царичанка и Преображенка, подозревают в присвоении бюджетных денег в размере 1 млн грн.

Напомним, в Киеве сегодня погорел на большой взятке директор департамента налогов и сборов физических лиц Государственной фискальной службы.