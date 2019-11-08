Главой Днепропетровского областного совета стал Святослав Олейник

Депутат двух созывов был избран председателем областного совета

Новым главой Днепропетровского областного совета избран Святослав Олейник, сообщает пресс-служба облсовета.

"Путем тайного голосования большинство депутатов избрали нового главу Днепропетровского областного совета. Им стал Святослав Олейник, который до этого четыре года проработал в облсовете первым заместителем руководителя", – говорится в сообщении.

Голосование состоялось на сессии облсовета, в начале которого предыдущий глава облсовета Глеб Прыгунов сложил свои полномочия.

"После этого в качестве кандидатуры на нового главу облсовета присутствующие фракции предложили Олейника. "За" него проголосовал 91 депутат из 93 присутствующих", – говорится в сообщении.

"Я хочу поблагодарить всех за консолидированную позицию. Уверен, вместе мы продолжим развивать наше общество, Днепропетровскую область", – отметил Олейник.

Также на сессии были избраны заместители главы облсовета: Анатолий Адамский и Мгер Куюмчян.

Олейник родился в 1975 году в Днепре. В 1998-2005 годах работал в органах прокуратуры. В 2005 году уволился из прокуратуры по собственному желанию, начал частную адвокатскую деятельность. В 2006-2012 годах был народным депутатом Украины, а в 2014-2015 годах работал заместителем главы ДнепрОГА Игоря Коломойского .

С 2015 года Олейник возглавил партию "Видродження" в Днепропетровской области, а осенью 2015 года на местных выборах был избран депутатом Днепропетровского облсовета.

Напомним, ранее глава Киевской областной госадминистрации Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке на имя президента Украины Владимира Зеленского.

Отметим, что это не первые громкие отставки в высших эшелонах власти Украины. Три недели назад Зеленский принял заявление об увольнении с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка. Как заявил позже Данилюк о причинах отставки, ПриватБанк стал последней каплей.

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