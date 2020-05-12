Главврач больницы в Кривом Роге выписал 15 пациентов с активным COVID-19

В Кривом Роге, где мужчина на самоизоляции заразил коронавирусом соседку, главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в управлении прессы и внутренней политики исполкома местного горсовета.

"Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", – рассказал начальник местного управления здравоохранения Константин Мурашко.

Как выяснилось, с 29 апреля в больнице на самоизоляции находились 21 пациент и 6 медиков. Все они контактировали с ранее больной женщиной. У всех них взяли тесты, а 6 мая пять человек перевели на лечение в инфекционную больницу, одного человека – в 7-ю больницу. А остальных 15 пациентов, несмотря на то что у них подтвердили COVID-19, выписали на амбулаторное лечение.

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Отметим, что на данный момент в Кривом Роге коронавирус подтвердили у 174 человек. 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Вылечили от инфекции 18 человек, а скончались от нее шесть больных.

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