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Главврач больницы в Кривом Роге выписал 15 пациентов с активным COVID-19

12 мая, 14:28

Тина Наринецкая

Медика уже отстранили от должности

В Кривом Роге, где мужчина на самоизоляции заразил коронавирусом соседку, главный врач 4-й городской больницы самовольно выписал из медучреждения 15 больных COVID-19 пациентов. Об этом сообщили в управлении прессы и внутренней политики исполкома местного горсовета.

"Главврач 4-й горбольницы за самовольную выписку пятнадцати пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 отстранен от занимаемой должности. Действия главного врача будут расследованы специально созданной комиссией. Всем выписанным уже предложено стационарное лечение в инфекционной больнице, одна пациентка в настоящее время туда переведена", – рассказал начальник местного управления здравоохранения Константин Мурашко.

Как выяснилось, с 29 апреля в больнице на самоизоляции находились 21 пациент и 6 медиков. Все они контактировали с ранее больной женщиной. У всех них взяли тесты, а 6 мая пять человек перевели на лечение в инфекционную больницу, одного человека – в 7-ю больницу. А остальных 15 пациентов, несмотря на то что у них подтвердили COVID-19, выписали на амбулаторное лечение.

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Отметим, что на данный момент в Кривом Роге коронавирус подтвердили у 174 человек. 14 из них находятся в тяжелом состоянии. Вылечили от инфекции 18 человек, а скончались от нее шесть больных.

Ранее мы рассказывали, что в Днепре инфицированная коронавирусом женщина заразила 35 человек.

Сколько в Украине стоят похороны человека, умершего от COVID-19, – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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